В Надымском районе ЯНАО в результате столкновения двух автомобилей госпитализировали водителя и пассажира одного из них. ДТП произошло на 992 километре автодороги «Сургут — Салехард», которую неофициально называют «трассой смерти» из-за частных аварий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.
«На 992 км автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
На снимках, размещенных в соцсети, видно, что автомобили получили существенные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются инспекторами УГИБДД.
В Надымском районе ЯНАО столкнулись два автомобиля
В Надымском районе ЯНАО в результате столкновения двух автомобилей госпитализировали водителя и пассажира одного из них. ДТП произошло на 992 километре автодороги «Сургут — Салехард», которую неофициально называют «трассой смерти» из-за частных аварий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала. «На 992 км автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. На снимках, размещенных в соцсети, видно, что автомобили получили существенные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются инспекторами УГИБДД.