В ЯНАО на «трассе смерти» в жестком ДТП пострадало два человека. Фото

В Надымском районе ЯНАО два автомобиля не поделили дорогу

15 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Два человека пострадали в ДТП на трассе «Сургут — Салехард» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Надымском районе ЯНАО в результате столкновения двух автомобилей госпитализировали водителя и пассажира одного из них. ДТП произошло на 992 километре автодороги «Сургут — Салехард», которую неофициально называют «трассой смерти» из-за частных аварий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала. «На 992 км автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. На снимках, размещенных в соцсети, видно, что автомобили получили существенные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются инспекторами УГИБДД. В Надымском районе ЯНАО столкнулись два автомобиля Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» — https://t.me/gibdd89/7222 Водитель и пассажир одного из них госпитализированы Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» — https://t.me/gibdd89/7222

В Надымском районе ЯНАО в результате столкновения двух автомобилей госпитализировали водителя и пассажира одного из них. ДТП произошло на 992 километре автодороги «Сургут — Салехард», которую неофициально называют «трассой смерти» из-за частных аварий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала. «На 992 км автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. На снимках, размещенных в соцсети, видно, что автомобили получили существенные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются инспекторами УГИБДД.