В ЯНАО на «трассе смерти» в жестком ДТП пострадало два человека. Фото

В Надымском районе ЯНАО два автомобиля не поделили дорогу
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Два человека пострадали в ДТП на трассе «Сургут — Салехард» Фото:

В Надымском районе ЯНАО в результате столкновения двух автомобилей госпитализировали водителя и пассажира одного из них. ДТП произошло на 992 километре автодороги «Сургут — Салехард», которую неофициально называют «трассой смерти» из-за частных аварий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.

«На 992 км автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

На снимках, размещенных в соцсети, видно, что автомобили получили существенные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются инспекторами УГИБДД.

В Надымском районе ЯНАО столкнулись два автомобиля
В Надымском районе ЯНАО столкнулись два автомобиля
Фото:
Водитель и пассажир одного из них госпитализированы
Водитель и пассажир одного из них госпитализированы
Фото:

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В Надымском районе ЯНАО в результате столкновения двух автомобилей госпитализировали водителя и пассажира одного из них. ДТП произошло на 992 километре автодороги «Сургут — Салехард», которую неофициально называют «трассой смерти» из-за частных аварий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала. «На 992 км автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. На снимках, размещенных в соцсети, видно, что автомобили получили существенные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются инспекторами УГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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