Омбудсмен Курганской области Шалютин уходит в отставку. Инсайд

22 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

По словам источников, Шалютин уйдет в отставку в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин собирается уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с политической сферой. «Борис Соломонович — принципиальный и юридически грамотный человек. В последнее время он активизировал свою работу. Помогал разбираться с жалобами на медицинское обслуживание, проблемы с дорогами, всегда брался помочь людям в сложных ситуациях. Вероятно, это не всегда всех устраивало. В связи с этим он решил уйти в отставку», — рассказали источники. По их данным, уход омбудсмена обсудят на ближайшем заседании облдумы. Это связано с тем, что срок его контракта еще не завершился. Источники отметили, что уполномоченному предложили занять другой руководящий пост в Курганской области. На момент написания новости корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до Шалютина. Шалютин занимает пост уполномоченного по правам человека в Курганской области с 2019 года. До этого он был депутатом облдумы, а также участвовал в выборах ректора Курганского госуниверситета, где, в том числе, занимал пост проректора.

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин собирается уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с политической сферой. «Борис Соломонович — принципиальный и юридически грамотный человек. В последнее время он активизировал свою работу. Помогал разбираться с жалобами на медицинское обслуживание, проблемы с дорогами, всегда брался помочь людям в сложных ситуациях. Вероятно, это не всегда всех устраивало. В связи с этим он решил уйти в отставку», — рассказали источники. По их данным, уход омбудсмена обсудят на ближайшем заседании облдумы. Это связано с тем, что срок его контракта еще не завершился. Источники отметили, что уполномоченному предложили занять другой руководящий пост в Курганской области. На момент написания новости корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до Шалютина. Шалютин занимает пост уполномоченного по правам человека в Курганской области с 2019 года. До этого он был депутатом облдумы, а также участвовал в выборах ректора Курганского госуниверситета, где, в том числе, занимал пост проректора.