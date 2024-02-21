21 февраля 2024

Омбудсмен Курганской области Шалютин уходит в отставку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, шалютин борис
По словам источников, Шалютин уйдет в отставку в ближайшее время Фото:

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин собирается уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с политической сферой.

«Борис Соломонович — принципиальный и юридически грамотный человек. В последнее время он активизировал свою работу. Помогал разбираться с жалобами на медицинское обслуживание, проблемы с дорогами, всегда брался помочь людям в сложных ситуациях. Вероятно, это не всегда всех устраивало. В связи с этим он решил уйти в отставку», — рассказали источники.

По их данным, уход омбудсмена обсудят на ближайшем заседании облдумы. Это связано с тем, что срок его контракта еще не завершился. Источники отметили, что уполномоченному предложили занять другой руководящий пост в Курганской области. На момент написания новости корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до Шалютина.

Шалютин занимает пост уполномоченного по правам человека в Курганской области с 2019 года. До этого он был депутатом облдумы, а также участвовал в выборах ректора Курганского госуниверситета, где, в том числе, занимал пост проректора.

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Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин собирается уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с политической сферой. «Борис Соломонович — принципиальный и юридически грамотный человек. В последнее время он активизировал свою работу. Помогал разбираться с жалобами на медицинское обслуживание, проблемы с дорогами, всегда брался помочь людям в сложных ситуациях. Вероятно, это не всегда всех устраивало. В связи с этим он решил уйти в отставку», — рассказали источники. По их данным, уход омбудсмена обсудят на ближайшем заседании облдумы. Это связано с тем, что срок его контракта еще не завершился. Источники отметили, что уполномоченному предложили занять другой руководящий пост в Курганской области. На момент написания новости корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до Шалютина. Шалютин занимает пост уполномоченного по правам человека в Курганской области с 2019 года. До этого он был депутатом облдумы, а также участвовал в выборах ректора Курганского госуниверситета, где, в том числе, занимал пост проректора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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