27 февраля 2024

В центре Тюмени изымают участки для строительства новой развязки

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие развязки. Тюмень
Для строительства объекта необходимо изъять землю под гаражами Фото:

В центре Тюмени на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской построят новую многоуровневую развязку. Такая информация опубликована на сайте городской администрации. Для строительства объекта необходимо изъять гаражи.

«В целях… строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской… изъять земельный участок общей площадью 244 кв. м, с разрешенным использованием», — указано в документе, опубликованном на сайте администрации. Сроки строительства дороги не указаны.

Ранее URA.RU писало, что в районе озера Алебашево в Тюмени построят улицы, дороги и тротуары. На это планируется потратить 1,5 млрд рублей.

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В центре Тюмени на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской построят новую многоуровневую развязку. Такая информация опубликована на сайте городской администрации. Для строительства объекта необходимо изъять гаражи. «В целях… строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской… изъять земельный участок общей площадью 244 кв. м, с разрешенным использованием», — указано в документе, опубликованном на сайте администрации. Сроки строительства дороги не указаны. Ранее URA.RU писало, что в районе озера Алебашево в Тюмени построят улицы, дороги и тротуары. На это планируется потратить 1,5 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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