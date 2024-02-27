В центре Тюмени изымают участки для строительства новой развязки

В центре Тюмени на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской построят новую многоуровневую развязку. Такая информация опубликована на сайте городской администрации. Для строительства объекта необходимо изъять гаражи.
«В целях… строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской… изъять земельный участок общей площадью 244 кв. м, с разрешенным использованием», — указано в документе, опубликованном на сайте администрации. Сроки строительства дороги не указаны.
Ранее URA.RU писало, что в районе озера Алебашево в Тюмени построят улицы, дороги и тротуары. На это планируется потратить 1,5 млрд рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.