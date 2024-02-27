В центре Тюмени изымают участки для строительства новой развязки

28 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Для строительства объекта необходимо изъять землю под гаражами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской построят новую многоуровневую развязку. Такая информация опубликована на сайте городской администрации. Для строительства объекта необходимо изъять гаражи. «В целях… строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской… изъять земельный участок общей площадью 244 кв. м, с разрешенным использованием», — указано в документе, опубликованном на сайте администрации. Сроки строительства дороги не указаны. Ранее URA.RU писало, что в районе озера Алебашево в Тюмени построят улицы, дороги и тротуары. На это планируется потратить 1,5 млрд рублей.

В центре Тюмени на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской построят новую многоуровневую развязку. Такая информация опубликована на сайте городской администрации. Для строительства объекта необходимо изъять гаражи. «В целях… строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской… изъять земельный участок общей площадью 244 кв. м, с разрешенным использованием», — указано в документе, опубликованном на сайте администрации. Сроки строительства дороги не указаны. Ранее URA.RU писало, что в районе озера Алебашево в Тюмени построят улицы, дороги и тротуары. На это планируется потратить 1,5 млрд рублей.