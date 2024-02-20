В Тюмени 1,5 млрд рублей потратят на новые улицы и дороги у озера Алебашево

Для строительства новых объектов инфраструктуры ищут исполнителя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В районе озера Алебашево в Тюмени построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки, потратив на это 1,5 млрд рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево, строительству улиц в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — р.Тура. Начальная цена — 1 504 626 796 рублей», — говорится на сайте госзакупок.

Это уже вторая закупка на проведение данных работ. Ранее муниципалитет заключил контракт на часть строительства с ТОДЭП, который обошелся в 228,6 млн рублей.

Согласно проектной документации, в районе озера по итогу появятся новые дороги. По бокам каждой будут тротуары и велосипедные дорожки. В целом работы пройдут в 11 этапов и затронут улицы Пожарных и Спасателей, Николая Кузнецова, Ивана Чистякова и Братьев Бондаревых.