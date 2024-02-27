27 февраля 2024

Из тюменской колонии сбежал заключенный

Заключенный тюменской колонии пошел под суд за побег
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
За побег тюменец получил 2 года колонии строгого режима Фото:

Калининский суд Тюмени приговорил 47-летнего мужчину к 2 годам 2 месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Подсудимый с октября 2023 года отбывал наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении №4 УФСИН России по Тюменской области в Тюмени. В январе 2024 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения, самовольно покинул участок колонии-поселения через заборное ограждение», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2023 года житель Тюмени был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В начале 2024 года он под предлогом выполнения работ ушел из общежития в производственный цех ИК-4. После чего перелез через забор и сбежал. Тем же вечером мужчина был задержан силовиками в одном из многоквартирных домов Тюмени. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Калининский суд Тюмени приговорил 47-летнего мужчину к 2 годам 2 месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Подсудимый с октября 2023 года отбывал наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении №4 УФСИН России по Тюменской области в Тюмени. В январе 2024 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения, самовольно покинул участок колонии-поселения через заборное ограждение», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2023 года житель Тюмени был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В начале 2024 года он под предлогом выполнения работ ушел из общежития в производственный цех ИК-4. После чего перелез через забор и сбежал. Тем же вечером мужчина был задержан силовиками в одном из многоквартирных домов Тюмени. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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