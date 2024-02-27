Из тюменской колонии сбежал заключенный

Заключенный тюменской колонии пошел под суд за побег

28 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

За побег тюменец получил 2 года колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU Калининский суд Тюмени приговорил 47-летнего мужчину к 2 годам 2 месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Подсудимый с октября 2023 года отбывал наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении №4 УФСИН России по Тюменской области в Тюмени. В январе 2024 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения, самовольно покинул участок колонии-поселения через заборное ограждение», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2023 года житель Тюмени был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В начале 2024 года он под предлогом выполнения работ ушел из общежития в производственный цех ИК-4. После чего перелез через забор и сбежал. Тем же вечером мужчина был задержан силовиками в одном из многоквартирных домов Тюмени. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Калининский суд Тюмени приговорил 47-летнего мужчину к 2 годам 2 месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Подсудимый с октября 2023 года отбывал наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении №4 УФСИН России по Тюменской области в Тюмени. В январе 2024 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения, самовольно покинул участок колонии-поселения через заборное ограждение», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2023 года житель Тюмени был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В начале 2024 года он под предлогом выполнения работ ушел из общежития в производственный цех ИК-4. После чего перелез через забор и сбежал. Тем же вечером мужчина был задержан силовиками в одном из многоквартирных домов Тюмени. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.