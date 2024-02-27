Из тюменской колонии сбежал заключенный

Калининский суд Тюмени приговорил 47-летнего мужчину к 2 годам 2 месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.
«Подсудимый с октября 2023 года отбывал наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении №4 УФСИН России по Тюменской области в Тюмени. В январе 2024 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения, самовольно покинул участок колонии-поселения через заборное ограждение», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2023 года житель Тюмени был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В начале 2024 года он под предлогом выполнения работ ушел из общежития в производственный цех ИК-4. После чего перелез через забор и сбежал. Тем же вечером мужчина был задержан силовиками в одном из многоквартирных домов Тюмени. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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