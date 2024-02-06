В Тюменской области заключенный сбежал из колонии

Жителя Тюменской области будут судить за побег из колонии-поселения

07 февраля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Тюменец сбежал из колонии-поселения в октябре 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области заключенный пойдет под суд за побег из колонии-поселения ФКУ ИК-4 регионального управления ФСИН. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура Калининского административного округа г. Тюмень утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего отбывающего наказание в колонии-поселении. Он обвиняется по ч. 1 ст. 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что в октябре 2023 года мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В начале 2024 года он под предлогом выполнения работ ушел из общежития в производственный цех. После чего перелез через забор и сбежал. Тем же вечером тюменец был задержан силовиками в одном из многоквартирных домов Тюмени. Заключенному грозит до четырех лет лишения свободы по ст. 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.

В Тюменской области заключенный пойдет под суд за побег из колонии-поселения ФКУ ИК-4 регионального управления ФСИН. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура Калининского административного округа г. Тюмень утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего отбывающего наказание в колонии-поселении. Он обвиняется по ч. 1 ст. 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что в октябре 2023 года мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В начале 2024 года он под предлогом выполнения работ ушел из общежития в производственный цех. После чего перелез через забор и сбежал. Тем же вечером тюменец был задержан силовиками в одном из многоквартирных домов Тюмени. Заключенному грозит до четырех лет лишения свободы по ст. 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.