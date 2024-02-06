В Тюменской области заключенный сбежал из колонии

В Тюменской области заключенный пойдет под суд за побег из колонии-поселения ФКУ ИК-4 регионального управления ФСИН. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.
«Прокуратура Калининского административного округа г. Тюмень утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего отбывающего наказание в колонии-поселении. Он обвиняется по ч. 1 ст. 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что в октябре 2023 года мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В начале 2024 года он под предлогом выполнения работ ушел из общежития в производственный цех. После чего перелез через забор и сбежал. Тем же вечером тюменец был задержан силовиками в одном из многоквартирных домов Тюмени. Заключенному грозит до четырех лет лишения свободы по ст. 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
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