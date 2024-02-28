Новые курганские автобусы выйдут на маршруты позже из-за загруженности заводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, кавз
Поставка новых автобусов может составлять не менее трех месяцев Фото:

Власти Курганской области позволили перевозчикам начать использование новых автобусов позже из-за загруженности заводов-поставщиков. Об этом URA.RU рассказал источник из транспортной сферы.

«Как я понимаю, перенос сроков — вынужденная мера. На данный момент автобусные заводы по всей стране очень перегружены заказами по национальному проекту, они просто физически не могут поставить автобусы к дате, указанной в постановлении», — пояснил источник.

Также он рассказал, что даже если бы заводы смогли поставить автобусы к изначально указанной дате — 1 февраля, — то минимум две недели необходимо для вывода их на маршруты: пройти регистрацию, постановить транспорт на учет и прочие детали. По информации источника, ожидание поставки нового подвижного состава сейчас может составлять не менее трех месяцев.

Корреспондент URA.RU направил запрос в правительство Курганской области. Оперативно получить комментарий не удалось. Новость будет обновлена после его получения.

Ранее URA.RU писало, что курганское правительство внесло изменения в постановление, обязывающее вывести новые автобусы на линию до определенной документом даты. Раньше в постановлении был условлен срок до 1 февраля, а затем его перенесли на 31 марта.

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Власти Курганской области позволили перевозчикам начать использование новых автобусов позже из-за загруженности заводов-поставщиков. Об этом URA.RU рассказал источник из транспортной сферы. «Как я понимаю, перенос сроков — вынужденная мера. На данный момент автобусные заводы по всей стране очень перегружены заказами по национальному проекту, они просто физически не могут поставить автобусы к дате, указанной в постановлении», — пояснил источник. Также он рассказал, что даже если бы заводы смогли поставить автобусы к изначально указанной дате — 1 февраля, — то минимум две недели необходимо для вывода их на маршруты: пройти регистрацию, постановить транспорт на учет и прочие детали. По информации источника, ожидание поставки нового подвижного состава сейчас может составлять не менее трех месяцев. Корреспондент URA.RU направил запрос в правительство Курганской области. Оперативно получить комментарий не удалось. Новость будет обновлена после его получения. Ранее URA.RU писало, что курганское правительство внесло изменения в постановление, обязывающее вывести новые автобусы на линию до определенной документом даты. Раньше в постановлении был условлен срок до 1 февраля, а затем его перенесли на 31 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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