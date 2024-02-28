Новые курганские автобусы выйдут на маршруты позже из-за загруженности заводов

Поставка новых автобусов может составлять не менее трех месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области позволили перевозчикам начать использование новых автобусов позже из-за загруженности заводов-поставщиков. Об этом URA.RU рассказал источник из транспортной сферы.

«Как я понимаю, перенос сроков — вынужденная мера. На данный момент автобусные заводы по всей стране очень перегружены заказами по национальному проекту, они просто физически не могут поставить автобусы к дате, указанной в постановлении», — пояснил источник.

Также он рассказал, что даже если бы заводы смогли поставить автобусы к изначально указанной дате — 1 февраля, — то минимум две недели необходимо для вывода их на маршруты: пройти регистрацию, постановить транспорт на учет и прочие детали. По информации источника, ожидание поставки нового подвижного состава сейчас может составлять не менее трех месяцев.

Корреспондент URA.RU направил запрос в правительство Курганской области. Оперативно получить комментарий не удалось. Новость будет обновлена после его получения.

Ранее URA.RU писало, что курганское правительство внесло изменения в постановление, обязывающее вывести новые автобусы на линию до определенной документом даты. Раньше в постановлении был условлен срок до 1 февраля, а затем его перенесли на 31 марта.