25 февраля 2024
24 февраля 2024

Курганским перевозчикам разрешили позже вывести новые автобусы на маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставочная техника на площади Ленина к приезду Силуанова Антона. Курган, общественный транспорт, новые автобусы, автобусы
До 31 марта бизнесмены должны начать перевозить пассажиров в новых автобусах (архивное фото) Фото:

Правительство Курганской области перенесло сроки вывода новых автобусов, купленных за счет субсидий, с 1 февраля до 31 марта. Информация об этом размещена на сайте правовой информации.

«Внести в постановление правительства Курганской области <…> „О реализации мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования для перевозок пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок Курганской области“ следующие изменения: в подпункте 2 пункта 6 приложения 1 слова „1 февраля 2024 года“ заменить словами „31 марта 2024 года“», — указано в новом документе правительства.

Также, документом было изменено приложение во втором абзаце подпункта 5 пункта 11. Этими изменениями правительство Курганской области обязало перевозчиков выводить новые пассажирские автобусы на линию не позднее 31 марта.

Ранее URA.RU писало, что для межмуниципальных маршрутов власти Курганской области закупили 23 новых автобуса. Для областного центра, города Кургана, власти закупили 37 новых пассажирских автобусов.

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Правительство Курганской области перенесло сроки вывода новых автобусов, купленных за счет субсидий, с 1 февраля до 31 марта. Информация об этом размещена на сайте правовой информации. «Внести в постановление правительства Курганской области <…> „О реализации мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования для перевозок пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок Курганской области“ следующие изменения: в подпункте 2 пункта 6 приложения 1 слова „1 февраля 2024 года“ заменить словами „31 марта 2024 года“», — указано в новом документе правительства. Также, документом было изменено приложение во втором абзаце подпункта 5 пункта 11. Этими изменениями правительство Курганской области обязало перевозчиков выводить новые пассажирские автобусы на линию не позднее 31 марта. Ранее URA.RU писало, что для межмуниципальных маршрутов власти Курганской области закупили 23 новых автобуса. Для областного центра, города Кургана, власти закупили 37 новых пассажирских автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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