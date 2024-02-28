Пермячке шесть лет не отдавали норковую шубу после реставрации в ателье

Жительница Перми смогла забрать из ателье норковую шубу только через шесть лет после того, как принесла ее туда. В этом ей помогли судебные приставы. Информация об этом размещена на сайте ГУФССП по Пермскому краю.
«Жительница Перми принесла в ателье норковую шубу, чтобы там поставили заплаты на истершиеся карманы и заменили крючки-застежки. Мастер оценила работу в 20 тысяч рублей и взяла изделие. Когда женщина пришла забирать шубу, то оказалось, что для заплат в ателье использовали пояс от мехового пальто, что не оговаривалось ранее. Также цвет заплат не соответствовал тону всей шубы. Пермячка отказалась забирать товар и потребовала вернуть изделию прежний вид. Мастер в свою очередь отказалась это делать и требовала с клиентки 20 тысяч за работу», — сообщили в ведомстве.
Владелица шубы обратилась в суд, где была проведена тщательная экспертиза, по результатам которой выяснилось, что изделие действительно плохо отреставрировано. Решение суда о возврате шубы поступило к судебным приставам. Они предупредили мастера, что та обязана вернуть изделие клиентке. Шуба вернулась к своей хозяйке только после того, как приставы ограничили мастеру поездки за границу. Сейчас исполнительное производство окончено.
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