Пермячке шесть лет не отдавали норковую шубу после реставрации в ателье

29 февраля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Вернуть шубу женщине помогли судебные приставы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жительница Перми смогла забрать из ателье норковую шубу только через шесть лет после того, как принесла ее туда. В этом ей помогли судебные приставы. Информация об этом размещена на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Жительница Перми принесла в ателье норковую шубу, чтобы там поставили заплаты на истершиеся карманы и заменили крючки-застежки. Мастер оценила работу в 20 тысяч рублей и взяла изделие. Когда женщина пришла забирать шубу, то оказалось, что для заплат в ателье использовали пояс от мехового пальто, что не оговаривалось ранее. Также цвет заплат не соответствовал тону всей шубы. Пермячка отказалась забирать товар и потребовала вернуть изделию прежний вид. Мастер в свою очередь отказалась это делать и требовала с клиентки 20 тысяч за работу», — сообщили в ведомстве. Владелица шубы обратилась в суд, где была проведена тщательная экспертиза, по результатам которой выяснилось, что изделие действительно плохо отреставрировано. Решение суда о возврате шубы поступило к судебным приставам. Они предупредили мастера, что та обязана вернуть изделие клиентке. Шуба вернулась к своей хозяйке только после того, как приставы ограничили мастеру поездки за границу. Сейчас исполнительное производство окончено.

Жительница Перми смогла забрать из ателье норковую шубу только через шесть лет после того, как принесла ее туда. В этом ей помогли судебные приставы. Информация об этом размещена на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Жительница Перми принесла в ателье норковую шубу, чтобы там поставили заплаты на истершиеся карманы и заменили крючки-застежки. Мастер оценила работу в 20 тысяч рублей и взяла изделие. Когда женщина пришла забирать шубу, то оказалось, что для заплат в ателье использовали пояс от мехового пальто, что не оговаривалось ранее. Также цвет заплат не соответствовал тону всей шубы. Пермячка отказалась забирать товар и потребовала вернуть изделию прежний вид. Мастер в свою очередь отказалась это делать и требовала с клиентки 20 тысяч за работу», — сообщили в ведомстве. Владелица шубы обратилась в суд, где была проведена тщательная экспертиза, по результатам которой выяснилось, что изделие действительно плохо отреставрировано. Решение суда о возврате шубы поступило к судебным приставам. Они предупредили мастера, что та обязана вернуть изделие клиентке. Шуба вернулась к своей хозяйке только после того, как приставы ограничили мастеру поездки за границу. Сейчас исполнительное производство окончено.