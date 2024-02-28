28 февраля 2024

Пермячке шесть лет не отдавали норковую шубу после реставрации в ателье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие бутика SOBOL. Екатеринбург, мех, ценник, шубы
Вернуть шубу женщине помогли судебные приставы Фото:

Жительница Перми смогла забрать из ателье норковую шубу только через шесть лет после того, как принесла ее туда. В этом ей помогли судебные приставы. Информация об этом размещена на сайте ГУФССП по Пермскому краю.

«Жительница Перми принесла в ателье норковую шубу, чтобы там поставили заплаты на истершиеся карманы и заменили крючки-застежки. Мастер оценила работу в 20 тысяч рублей и взяла изделие. Когда женщина пришла забирать шубу, то оказалось, что для заплат в ателье использовали пояс от мехового пальто, что не оговаривалось ранее. Также цвет заплат не соответствовал тону всей шубы. Пермячка отказалась забирать товар и потребовала вернуть изделию прежний вид. Мастер в свою очередь отказалась это делать и требовала с клиентки 20 тысяч за работу», — сообщили в ведомстве.

Владелица шубы обратилась в суд, где была проведена тщательная экспертиза, по результатам которой выяснилось, что изделие действительно плохо отреставрировано. Решение суда о возврате шубы поступило к судебным приставам. Они предупредили мастера, что та обязана вернуть изделие клиентке. Шуба вернулась к своей хозяйке только после того, как приставы ограничили мастеру поездки за границу. Сейчас исполнительное производство окончено.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми смогла забрать из ателье норковую шубу только через шесть лет после того, как принесла ее туда. В этом ей помогли судебные приставы. Информация об этом размещена на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Жительница Перми принесла в ателье норковую шубу, чтобы там поставили заплаты на истершиеся карманы и заменили крючки-застежки. Мастер оценила работу в 20 тысяч рублей и взяла изделие. Когда женщина пришла забирать шубу, то оказалось, что для заплат в ателье использовали пояс от мехового пальто, что не оговаривалось ранее. Также цвет заплат не соответствовал тону всей шубы. Пермячка отказалась забирать товар и потребовала вернуть изделию прежний вид. Мастер в свою очередь отказалась это делать и требовала с клиентки 20 тысяч за работу», — сообщили в ведомстве. Владелица шубы обратилась в суд, где была проведена тщательная экспертиза, по результатам которой выяснилось, что изделие действительно плохо отреставрировано. Решение суда о возврате шубы поступило к судебным приставам. Они предупредили мастера, что та обязана вернуть изделие клиентке. Шуба вернулась к своей хозяйке только после того, как приставы ограничили мастеру поездки за границу. Сейчас исполнительное производство окончено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...