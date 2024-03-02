Более сотни тюменцев останется без работы в марте

В марте 2024 года 149 сотрудников тюменских предприятий попадут под сокращение. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.
«В марте лишатся работы 149 сотрудников. … Основными причинами принятия решения об увольнении работников являются: реорганизация предприятия (12,5%), плановое сокращение (60,0%) и внеплановое сокращение сотрудников (27,5%)», — рассказал Сидоров 72.RU.
Он добавил, что сокращения продолжатся и в апреле — будет уволено 62 сотрудника. Уведомлений о планируемых увольнениях или сокращениях в мае не поступало.
В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Отмечается, что так, в основном, уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%).
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