Более сотни тюменцев останется без работы в марте

03 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

В марте будет уволено 149 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В марте 2024 года 149 сотрудников тюменских предприятий попадут под сокращение. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров. «В марте лишатся работы 149 сотрудников. … Основными причинами принятия решения об увольнении работников являются: реорганизация предприятия (12,5%), плановое сокращение (60,0%) и внеплановое сокращение сотрудников (27,5%)», — рассказал Сидоров 72.RU. Он добавил, что сокращения продолжатся и в апреле — будет уволено 62 сотрудника. Уведомлений о планируемых увольнениях или сокращениях в мае не поступало. В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Отмечается, что так, в основном, уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%).

В марте 2024 года 149 сотрудников тюменских предприятий попадут под сокращение. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров. «В марте лишатся работы 149 сотрудников. … Основными причинами принятия решения об увольнении работников являются: реорганизация предприятия (12,5%), плановое сокращение (60,0%) и внеплановое сокращение сотрудников (27,5%)», — рассказал Сидоров 72.RU. Он добавил, что сокращения продолжатся и в апреле — будет уволено 62 сотрудника. Уведомлений о планируемых увольнениях или сокращениях в мае не поступало. В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Отмечается, что так, в основном, уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%).