02 марта 2024
01 марта 2024

Более сотни тюменцев останется без работы в марте

© Служба новостей «URA.RU»
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В марте будет уволено 149 тюменцев Фото:

В марте 2024 года 149 сотрудников тюменских предприятий попадут под сокращение. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.

«В марте лишатся работы 149 сотрудников. … Основными причинами принятия решения об увольнении работников являются: реорганизация предприятия (12,5%), плановое сокращение (60,0%) и внеплановое сокращение сотрудников (27,5%)», — рассказал Сидоров 72.RU.

Он добавил, что сокращения продолжатся и в апреле — будет уволено 62 сотрудника. Уведомлений о планируемых увольнениях или сокращениях в мае не поступало.

В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Отмечается, что так, в основном, уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%).

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В марте 2024 года 149 сотрудников тюменских предприятий попадут под сокращение. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров. «В марте лишатся работы 149 сотрудников. … Основными причинами принятия решения об увольнении работников являются: реорганизация предприятия (12,5%), плановое сокращение (60,0%) и внеплановое сокращение сотрудников (27,5%)», — рассказал Сидоров 72.RU. Он добавил, что сокращения продолжатся и в апреле — будет уволено 62 сотрудника. Уведомлений о планируемых увольнениях или сокращениях в мае не поступало. В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Отмечается, что так, в основном, уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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