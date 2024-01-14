Тюменцы раскрыли главные причины увольнения с работы

Hh.ru: 70% тюменцев увольняются с работы по собственному желанию

15 января 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании hh.ru. «70% респондентов из Тюменской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и пр.), 8% — по сокращению штата, 3% — из-за реорганизации компании.19% отметили другие причины», — сообщается в исследовании. Аналитики отметили, что по собственной инициативе уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%). Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины, рабочий персонал и юристы. Реже других меняют место работы представители безопасности и высшего менеджмента.

В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании hh.ru. «70% респондентов из Тюменской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и пр.), 8% — по сокращению штата, 3% — из-за реорганизации компании.19% отметили другие причины», — сообщается в исследовании. Аналитики отметили, что по собственной инициативе уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%). Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины, рабочий персонал и юристы. Реже других меняют место работы представители безопасности и высшего менеджмента.