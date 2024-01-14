14 января 2024
13 января 2024

Тюменцы раскрыли главные причины увольнения с работы

Hh.ru: 70% тюменцев увольняются с работы по собственному желанию
© Служба новостей «URA.RU»
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Русград: в офис следователи ГСУ пришли с обыском. Екатеринбург, коридор, офис, закрытая дверь
Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины Фото:

В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании hh.ru.

«70% респондентов из Тюменской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и пр.), 8% — по сокращению штата, 3% — из-за реорганизации компании.19% отметили другие причины», — сообщается в исследовании. Аналитики отметили, что по собственной инициативе уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%). Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины, рабочий персонал и юристы. Реже других меняют место работы представители безопасности и высшего менеджмента.

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В Тюмени 70% жителей увольняются с работы по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании hh.ru. «70% респондентов из Тюменской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и пр.), 8% — по сокращению штата, 3% — из-за реорганизации компании.19% отметили другие причины», — сообщается в исследовании. Аналитики отметили, что по собственной инициативе уходят сотрудники до 18 лет (79%) и в возрасте от 18 до 24 (78%). Чаще других уходят специалисты сфер сельского хозяйства, красоты, медицины, рабочий персонал и юристы. Реже других меняют место работы представители безопасности и высшего менеджмента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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