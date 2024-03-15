15 марта 2024

Стрелок из ЯНАО погиб в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Ямальский боец в зоне СВО был стрелком мотострелкового взвода Фото:

В зоне проведения спецоперации погиб стрелок мотострелкового взвода из Надымского района ЯНАО Сергей Акбатыров. О смерти военнослужащего сообщили местные власти в соцсети.

«Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Будучи до конца верным своей стране и воинской присяге, он останется для нас примером мужества и чести. Сергей Акбатыров был старшим матросом, стрелком мотострелкового взвода», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Соболезнования родным, друзьям и близким бойца принес глава Надымского района Андрей Жаромских, а также администрация и жители.

В Муравленко 12 марта состоялось прощание с военнослужащим Владиславом Ангел. Боец принимал участие в СВО в должности стрелка-телефониста.

Сергей Акбатыров погиб в зоне СВО
Сергей Акбатыров погиб в зоне СВО
Фото:

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В зоне проведения спецоперации погиб стрелок мотострелкового взвода из Надымского района ЯНАО Сергей Акбатыров. О смерти военнослужащего сообщили местные власти в соцсети. «Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Будучи до конца верным своей стране и воинской присяге, он останется для нас примером мужества и чести. Сергей Акбатыров был старшим матросом, стрелком мотострелкового взвода», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Соболезнования родным, друзьям и близким бойца принес глава Надымского района Андрей Жаромских, а также администрация и жители. В Муравленко 12 марта состоялось прощание с военнослужащим Владиславом Ангел. Боец принимал участие в СВО в должности стрелка-телефониста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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