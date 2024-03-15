В зоне проведения спецоперации погиб стрелок мотострелкового взвода из Надымского района ЯНАО Сергей Акбатыров. О смерти военнослужащего сообщили местные власти в соцсети.
«Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Будучи до конца верным своей стране и воинской присяге, он останется для нас примером мужества и чести. Сергей Акбатыров был старшим матросом, стрелком мотострелкового взвода», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Соболезнования родным, друзьям и близким бойца принес глава Надымского района Андрей Жаромских, а также администрация и жители.
В Муравленко 12 марта состоялось прощание с военнослужащим Владиславом Ангел. Боец принимал участие в СВО в должности стрелка-телефониста.
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