Стрелок из ЯНАО погиб в зоне СВО. Фото

16 марта 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Ямальский боец в зоне СВО был стрелком мотострелкового взвода Фото: Сергей Русанов © URA.RU В зоне проведения спецоперации погиб стрелок мотострелкового взвода из Надымского района ЯНАО Сергей Акбатыров. О смерти военнослужащего сообщили местные власти в соцсети. «Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Будучи до конца верным своей стране и воинской присяге, он останется для нас примером мужества и чести. Сергей Акбатыров был старшим матросом, стрелком мотострелкового взвода», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Соболезнования родным, друзьям и близким бойца принес глава Надымского района Андрей Жаромских, а также администрация и жители. В Муравленко 12 марта состоялось прощание с военнослужащим Владиславом Ангел. Боец принимал участие в СВО в должности стрелка-телефониста. Сергей Акбатыров погиб в зоне СВО Telegram-канал Администрации Надымского района Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне проведения спецоперации погиб стрелок мотострелкового взвода из Надымского района ЯНАО Сергей Акбатыров. О смерти военнослужащего сообщили местные власти в соцсети. «Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Будучи до конца верным своей стране и воинской присяге, он останется для нас примером мужества и чести. Сергей Акбатыров был старшим матросом, стрелком мотострелкового взвода», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Соболезнования родным, друзьям и близким бойца принес глава Надымского района Андрей Жаромских, а также администрация и жители. В Муравленко 12 марта состоялось прощание с военнослужащим Владиславом Ангел. Боец принимал участие в СВО в должности стрелка-телефониста.