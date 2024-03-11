11 марта 2024

В ЯНАО земляки простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО. Фото

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
В Муравленко 12 марта пройдет прощание с военнослужащим Владиславом Ангел Фото:

В Муравленко (ЯНАО) земляки простятся с военнослужащим Владиславом Ангел, погибшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Муравленковцы проводят в последний путь Владислава Ангел, участника специальной военной операции. Прощание состоится 12 марта в 12.30 в храме Преображения Господня», — сообщает пресс-служба мэрии Муравленко в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Владислав принимал участие в СВО в должности стрелка-телефониста. Глава администрации Муравленко Елена Молдован выражает соболезнования родным и знакомым погибшего героя.

Боец из Муравленко Владислав Ангел погиб в зоне спецоперации
Боец из Муравленко Владислав Ангел погиб в зоне спецоперации
Фото:

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В Муравленко (ЯНАО) земляки простятся с военнослужащим Владиславом Ангел, погибшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Муравленковцы проводят в последний путь Владислава Ангел, участника специальной военной операции. Прощание состоится 12 марта в 12.30 в храме Преображения Господня», — сообщает пресс-служба мэрии Муравленко в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Владислав принимал участие в СВО в должности стрелка-телефониста. Глава администрации Муравленко Елена Молдован выражает соболезнования родным и знакомым погибшего героя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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