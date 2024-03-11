В Муравленко 12 марта пройдет прощание с военнослужащим Владиславом Ангел
В Муравленко (ЯНАО) земляки простятся с военнослужащим Владиславом Ангел, погибшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Муравленковцы проводят в последний путь Владислава Ангел, участника специальной военной операции. Прощание состоится 12 марта в 12.30 в храме Преображения Господня», — сообщает пресс-служба мэрии Муравленко в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Владислав принимал участие в СВО в должности стрелка-телефониста. Глава администрации Муравленко Елена Молдован выражает соболезнования родным и знакомым погибшего героя.
Боец из Муравленко Владислав Ангел погиб в зоне спецоперации
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