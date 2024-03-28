Суд Екатеринбурга вынес приговор аспиранту МГУ, о котором пел Oxxxymiron*

28 марта 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Часть срока Мифтахов проведет в ИК Фото: Илья Московец © URA.RU Центральный окружной военный суд Екатеринбурга (ЦОВС) приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова (внесен в список экстремистов и террористов) к четырем годам лишения свободы. Его обвинили в оправдании терроризма, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) в 2021 году выпустил альбом «Красота и уродство». Мифтахов был упомянут в песне «Хоп-механика». «Признать Азата Мифтахова виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы. Два года и шесть месяцев он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии», — озвучил приговор судья. Прокурор запрашивал три года аспиранту. По версии следствия, Мифтахов, находясь в колонии, выступил в поддержку анархиста Михаила Жлобицкого, который в 2018 году совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Он погиб на месте, а трое силовиков были ранены. Власти охарактеризовали случившееся как террористический акт. При этом сам Мифтахов опровергает это. Его дело рассматривали в Екатеринбурге, потому что оно относится к подсудности ЦОВС, ранее объясняла URA.RU адвокат осужденного Светлана Сидоркина. В начале 2019 года Мифтахов был задержан за изготовление взрывчатки. Суд оправдал его, но после этого он был задержан повторно — по делу о разбитом окне офиса партии «Единая Россия». По версии следствия, он забросил туда дымовую шашку. Вскоре дело со статьи «Вандализм» переквалифицировали в «Хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц». Математик получил шесть лет колонии. В 2023 году он досрочно освободился. Но на выходе из колонии его вновь задержали — ему предъявили обвинение в оправдании терроризма. *Oxxxymiron включен в список физлиц-иноагентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга (ЦОВС) приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова (внесен в список экстремистов и террористов) к четырем годам лишения свободы. Его обвинили в оправдании терроризма, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) в 2021 году выпустил альбом «Красота и уродство». Мифтахов был упомянут в песне «Хоп-механика». «Признать Азата Мифтахова виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы. Два года и шесть месяцев он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии», — озвучил приговор судья. Прокурор запрашивал три года аспиранту. По версии следствия, Мифтахов, находясь в колонии, выступил в поддержку анархиста Михаила Жлобицкого, который в 2018 году совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Он погиб на месте, а трое силовиков были ранены. Власти охарактеризовали случившееся как террористический акт. При этом сам Мифтахов опровергает это. Его дело рассматривали в Екатеринбурге, потому что оно относится к подсудности ЦОВС, ранее объясняла URA.RU адвокат осужденного Светлана Сидоркина. В начале 2019 года Мифтахов был задержан за изготовление взрывчатки. Суд оправдал его, но после этого он был задержан повторно — по делу о разбитом окне офиса партии «Единая Россия». По версии следствия, он забросил туда дымовую шашку. Вскоре дело со статьи «Вандализм» переквалифицировали в «Хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц». Математик получил шесть лет колонии. В 2023 году он досрочно освободился. Но на выходе из колонии его вновь задержали — ему предъявили обвинение в оправдании терроризма. *Oxxxymiron включен в список физлиц-иноагентов.