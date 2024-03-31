31 марта 2024

В Тобольске открыли капсулу времени Александра Абдулова

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск
Тобольск — родина российского актера Александра Абдулова Фото:

В Тобольске (Тюменская область) проходит выставка, посвященная уроженцу города — актеру Александру Абдулову. Как рассказали URA.RU в пресс-службе музейного объединения, экспозиция сделана по принципу «капсулы времени».

«Выставка „Киногений из Тобольска. Александр Абдулов“ — это символичная „капсула времени“. Основу музейного арт-объекта, посвященного известному тоболяку, составляют предметы, связанные с его жизнью и творчеством. Представлены фотографии, сценарии, книги, открытки, виниловые пластинки и его рапира», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Экспозиция представлена в Тобольском драматическом театре. Пройдет она до 8 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском драматическом театре проходит выставка копий шедевров мировой живописи, написанных детьми.

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В Тобольске (Тюменская область) проходит выставка, посвященная уроженцу города — актеру Александру Абдулову. Как рассказали URA.RU в пресс-службе музейного объединения, экспозиция сделана по принципу «капсулы времени». «Выставка „Киногений из Тобольска. Александр Абдулов“ — это символичная „капсула времени“. Основу музейного арт-объекта, посвященного известному тоболяку, составляют предметы, связанные с его жизнью и творчеством. Представлены фотографии, сценарии, книги, открытки, виниловые пластинки и его рапира», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения. Экспозиция представлена в Тобольском драматическом театре. Пройдет она до 8 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском драматическом театре проходит выставка копий шедевров мировой живописи, написанных детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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