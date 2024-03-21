В Тюменском драматическом театре открылась выставка «Игра в классику». Более 60 копий картин — шедевров мировой живописи, нарисованных тюменскими школьниками, кураторы выставки собирали еще 90-х годов прошлого века. Среди работ представлены копии работ европейских, русских живописцев и копии японских гравюр и древнерусских икон. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
Две тюменские школьницы — Ира Лисеенко и Света Меньшакова написали копии японских гравюр средневековых художников Хокусая, Куниеси. Примечательно, что школьницы работают акварелью — этот материал считается одним из сложных даже для профессиональных художников.
Русские классики, увиденные глазами детей открываются с неожиданной стороны. Автор знаменитого «Демона» Михаил Врубель здесь предстает как художник, пишущий в жанре натюрморт.
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