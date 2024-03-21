21 марта 2024

В Тюмени открылась выставка, которую готовили с 1990-х годов. Фоторепортаж

Копии шедевров мировой живописи, нарисованные детьми, выставили в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка картин. Тюмень
Отдельная часть экспозиции — копии японских средневековых гравюр Фото:

В Тюменском драматическом театре открылась выставка «Игра в классику». Более 60 копий картин — шедевров мировой живописи, нарисованных тюменскими школьниками, кураторы выставки собирали еще 90-х годов прошлого века. Среди работ представлены копии работ европейских, русских живописцев и копии японских гравюр и древнерусских икон. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

Две тюменские школьницы — Ира Лисеенко и Света Меньшакова написали копии японских гравюр средневековых художников Хокусая, Куниеси. Примечательно, что школьницы работают акварелью — этот материал считается одним из сложных даже для профессиональных художников.

Русские классики, увиденные глазами детей открываются с неожиданной стороны. Автор знаменитого «Демона» Михаил Врубель здесь предстает как художник, пишущий в жанре натюрморт.

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В Тюменском драматическом театре открылась выставка «Игра в классику». Более 60 копий картин — шедевров мировой живописи, нарисованных тюменскими школьниками, кураторы выставки собирали еще 90-х годов прошлого века. Среди работ представлены копии работ европейских, русских живописцев и копии японских гравюр и древнерусских икон. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU. Две тюменские школьницы — Ира Лисеенко и Света Меньшакова написали копии японских гравюр средневековых художников Хокусая, Куниеси. Примечательно, что школьницы работают акварелью — этот материал считается одним из сложных даже для профессиональных художников. Русские классики, увиденные глазами детей открываются с неожиданной стороны. Автор знаменитого «Демона» Михаил Врубель здесь предстает как художник, пишущий в жанре натюрморт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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