В Свердловскую область завезли миллионы клещей

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Клипарт, разное. Екатеринбург, клещ
Клещи предназначены для предприятий Среднего Урала (архивное фото) Фото:

В Свердловскую область привезли 5,1 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов из Москвы. Груз предназначен для местных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«С 26 по 31 марта 2024 года в аэропорт „Кольцово“ из Москвы поступило 5,175 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Груз предназначен для предприятий Екатеринбурга и Свердловской области», — сказано в сообщении. Во время досмотра специалистами нарушений не обнаружено.

Клещи-энтомофаги завозят на свердловские предприятия регулярно. Их используют в хозяйстве для борьбы с вредителями на урожаях.

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В Свердловскую область привезли 5,1 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов из Москвы. Груз предназначен для местных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «С 26 по 31 марта 2024 года в аэропорт „Кольцово“ из Москвы поступило 5,175 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Груз предназначен для предприятий Екатеринбурга и Свердловской области», — сказано в сообщении. Во время досмотра специалистами нарушений не обнаружено. Клещи-энтомофаги завозят на свердловские предприятия регулярно. Их используют в хозяйстве для борьбы с вредителями на урожаях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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