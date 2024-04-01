В Свердловскую область завезли миллионы клещей

В Свердловскую область привезли 5,1 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов из Москвы. Груз предназначен для местных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«С 26 по 31 марта 2024 года в аэропорт „Кольцово“ из Москвы поступило 5,175 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Груз предназначен для предприятий Екатеринбурга и Свердловской области», — сказано в сообщении. Во время досмотра специалистами нарушений не обнаружено.
Клещи-энтомофаги завозят на свердловские предприятия регулярно. Их используют в хозяйстве для борьбы с вредителями на урожаях.
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