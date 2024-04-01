Курганцы сообщили о сапере, погибшем в зоне СВО

В курганском поселке простились с сапером, погибшим на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Рядовой Александр Апойков из Белозерского округа (Курганская область), служивший сапером, погиб в зоне военных действий. Об этом сообщает telegram-канал «ИС „Белозерское“». В военкомате URA.RU данную информацию подтвердили.
«В зоне СВО погиб Апойков Александр Владимирович», — сообщил канал своим подписчикам. В военкомате подтвердили, что рядовой Апойков, служивший сапером, погиб в зоне СВО.
Мужчина из поселка Стеклозавод, ушедший служить по контракту, пропал в середине февраля в районе Авдеевки. По данным военкомата, Апойков погиб 23 февраля. Ему было 36 лет.
Сапер из Курганской области Александр Апойков погиб в зоне СВО
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