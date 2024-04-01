Армия и оружие Курганцы сообщили о сапере, погибшем в зоне СВО Сапер из Курганской области погиб в зоне СВО 02 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + В курганском поселке простились с сапером, погибшим на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядовой Александр Апойков из Белозерского округа (Курганская область), служивший сапером, погиб в зоне военных действий. Об этом сообщает telegram-канал «ИС „Белозерское“». В военкомате URA.RU данную информацию подтвердили. «В зоне СВО погиб Апойков Александр Владимирович», — сообщил канал своим подписчикам. В военкомате подтвердили, что рядовой Апойков, служивший сапером, погиб в зоне СВО. Мужчина из поселка Стеклозавод, ушедший служить по контракту, пропал в середине февраля в районе Авдеевки. По данным военкомата, Апойков погиб 23 февраля. Ему было 36 лет. Сапер из Курганской области Александр Апойков погиб в зоне СВО ТГ ИС «Белозерское» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рядовой Александр Апойков из Белозерского округа (Курганская область), служивший сапером, погиб в зоне военных действий. Об этом сообщает telegram-канал «ИС „Белозерское“». В военкомате URA.RU данную информацию подтвердили. «В зоне СВО погиб Апойков Александр Владимирович», — сообщил канал своим подписчикам. В военкомате подтвердили, что рядовой Апойков, служивший сапером, погиб в зоне СВО. Мужчина из поселка Стеклозавод, ушедший служить по контракту, пропал в середине февраля в районе Авдеевки. По данным военкомата, Апойков погиб 23 февраля. Ему было 36 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям