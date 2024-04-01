01 апреля 2024

Курганцы сообщили о сапере, погибшем в зоне СВО

Сапер из Курганской области погиб в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, сапоги, похороны, солдат
В курганском поселке простились с сапером, погибшим на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рядовой Александр Апойков из Белозерского округа (Курганская область), служивший сапером, погиб в зоне военных действий. Об этом сообщает telegram-канал «ИС „Белозерское“». В военкомате URA.RU данную информацию подтвердили.

«В зоне СВО погиб Апойков Александр Владимирович», — сообщил канал своим подписчикам. В военкомате подтвердили, что рядовой Апойков, служивший сапером, погиб в зоне СВО.

Мужчина из поселка Стеклозавод, ушедший служить по контракту, пропал в середине февраля в районе Авдеевки. По данным военкомата, Апойков погиб 23 февраля. Ему было 36 лет.

Сапер из Курганской области Александр Апойков погиб в зоне СВО
Сапер из Курганской области Александр Апойков погиб в зоне СВО

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рядовой Александр Апойков из Белозерского округа (Курганская область), служивший сапером, погиб в зоне военных действий. Об этом сообщает telegram-канал «ИС „Белозерское“». В военкомате URA.RU данную информацию подтвердили. «В зоне СВО погиб Апойков Александр Владимирович», — сообщил канал своим подписчикам. В военкомате подтвердили, что рядовой Апойков, служивший сапером, погиб в зоне СВО. Мужчина из поселка Стеклозавод, ушедший служить по контракту, пропал в середине февраля в районе Авдеевки. По данным военкомата, Апойков погиб 23 февраля. Ему было 36 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...