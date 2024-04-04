Осужденный из курганской ИК-2 Филимон Муровщик рассказал о своем увлечении рисованием и показал нарисованные им картины. Также в колонии корреспонденту URA.RU рассказали об успехе осужденного художника, чья картина оказалась в экспозиции Эрмитажа.
«Рисовать начал еще в СИЗО, чтобы снять напряжение. Сначала просто копировал картины карандашом. Попав сюда (в ИК-2 — прим. ред.), записался на художественный кружок», — говорит мужчина. Осужденный показал свои старые и новые работы. Сотрудники колонии помогли Муровщику принять участие в конкурсе — его картина попала в призеры и была выставлена в Эрмитаже.
В колонии помогали увлечению осужденного. Сотрудники приносили картины, которые Муровщик срисовывал. Позже он выработал собственную технику, которая помогла ему занять второе место на конкурсе.
Как признается художник, самый большой его фанат — мама. Она настояла, чтобы он не бросал творчество в колонии. Свои картины мужчина отсылает ей домой. После выхода из колонии, Муровщик надеется продолжить рисовать.
Сотрудники колонии признаются, что художник не единственный талант среди их подопечных. В прошлом году несколько осужденных сочинили песню и приняли участие в конкурсе. Также в колонии есть библиотека, построен спортивный зал, летом осужденные играют на открытом воздухе в футбол и волейбол.
Ранее URA.RU сообщало, что картину курганского зека выставили в Эрмитаже. Это случилось после того, как он занял второе место на всероссийском конкурсе творчества среди осужденных.
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