Курганский строитель дал совет, который поможет для борьбы с затоплением участка

Деревья и дренажные системы спасут курганцев от подтоплений

08 апреля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Воду с участка активно впитывают ели и сосны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам, которые купили участок под застройку на затапливаемом месте, рекомендуют сажать деревья и установить вместе с соседями дренажную систему, чтобы избежать лишней воды. Об этом URA.RU рассказал в беседе с корреспондентом строитель из компании, которая работает в Курганской области. «Вопрос надо решать комплексно. Есть условный поселок или улица, группа домов с участками, на которых территория регулярно подтапливается. Надо на данной территории устанавливать дренажную систему. Важно сделать это для всех. На участке от излишней влаги помогут наиболее активно впитывающие воду деревья, например, ели или сосны», — рассказал специалист в области строительства. Также он рассказал, что, если участок затапливаемый, то его нужно поднять хотя бы на уровень в половину метра. Кроме того, специалист порекомендовал установить в населенном пункте или садовом товариществе, где находится участок, систему рвов. Геологоразведка, уточнил собеседник корреспондента, поможет оценить ситуацию на участке и принять наиболее эффективное и удобное для собственника решение. Ранее URA.RU писало, что курганцы продают дачи с участками, которые не затапливает. Всего из открытых данных были найдены предложения в девяти СНТ в Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцам, которые купили участок под застройку на затапливаемом месте, рекомендуют сажать деревья и установить вместе с соседями дренажную систему, чтобы избежать лишней воды. Об этом URA.RU рассказал в беседе с корреспондентом строитель из компании, которая работает в Курганской области. «Вопрос надо решать комплексно. Есть условный поселок или улица, группа домов с участками, на которых территория регулярно подтапливается. Надо на данной территории устанавливать дренажную систему. Важно сделать это для всех. На участке от излишней влаги помогут наиболее активно впитывающие воду деревья, например, ели или сосны», — рассказал специалист в области строительства. Также он рассказал, что, если участок затапливаемый, то его нужно поднять хотя бы на уровень в половину метра. Кроме того, специалист порекомендовал установить в населенном пункте или садовом товариществе, где находится участок, систему рвов. Геологоразведка, уточнил собеседник корреспондента, поможет оценить ситуацию на участке и принять наиболее эффективное и удобное для собственника решение. Ранее URA.RU писало, что курганцы продают дачи с участками, которые не затапливает. Всего из открытых данных были найдены предложения в девяти СНТ в Курганской области.