Где в Кургане купить дачу, которую точно не затопит в период паводка. Карта

В Кургане продают незатопляемые дачи

02 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В открытых источниках можно встретить объявления о продаже дач на территории, которой не грозит затопление (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане и области местные жители предлагают купить дачи в незатопляемых зонах. Среди предложений встречаются участки для романтиков, а также участки, которым, по словам продавцов, не хватает мужского внимания. URA.RU собрало некоторые предложения и СНТ, которые значатся незатопляемыми. «Уютная дача для вас, незатопляемая территория в уединенном месте, вдали от шума и суеты, для романтиков. За забором сразу грибной лес, также старица для рыбалки, лес для охотников», — указано в одном из объявлений о продаже дачи на сайте Avito. Такую дачу с русской баней продают в СТ «Благодатное» в Кетовском муниципальном округе за 550 тысяч рублей. Дача, которой, по описанию продавца на сайте, требуется внимание мужских рук продают в садовом товариществе «Радуга». «Есть сарай, в котором можно жить летом (ранее использовался как летний домик). <…> Не хватает внимания мужских рук», — указано в описании объявления. До города от нее, по данным сайта, всего 12 километров, а рядом с ней находится озеро Сенное. По данным сайтов объявлений, незатопляемые дачи в Кургане можно купить в СНТ «Благодатное», СНТ «Радуга», СНТ «Лесное» (поселок Керамзитный), СНТ «Современник», СНТ «Наука», СНТ «Тюльпан», СНТ «Дружба», СНТ «КМЗ-1» и СНТ «Железнодорожник». Цены на дачи такого типа предлагаются разные, как и обустройство самих участков. Начинаются объявления с 200 тысяч рублей, а заканчиваются предложения на отметке в 690 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стали расти цены на дома с участком, в том числе дачи. Рост цен составил в среднем на несколько сотен тысяч рублей с начала года. Скрин: сайт Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане и области местные жители предлагают купить дачи в незатопляемых зонах. Среди предложений встречаются участки для романтиков, а также участки, которым, по словам продавцов, не хватает мужского внимания. URA.RU собрало некоторые предложения и СНТ, которые значатся незатопляемыми. «Уютная дача для вас, незатопляемая территория в уединенном месте, вдали от шума и суеты, для романтиков. За забором сразу грибной лес, также старица для рыбалки, лес для охотников», — указано в одном из объявлений о продаже дачи на сайте Avito. Такую дачу с русской баней продают в СТ «Благодатное» в Кетовском муниципальном округе за 550 тысяч рублей. Дача, которой, по описанию продавца на сайте, требуется внимание мужских рук продают в садовом товариществе «Радуга». «Есть сарай, в котором можно жить летом (ранее использовался как летний домик). <…> Не хватает внимания мужских рук», — указано в описании объявления. До города от нее, по данным сайта, всего 12 километров, а рядом с ней находится озеро Сенное. По данным сайтов объявлений, незатопляемые дачи в Кургане можно купить в СНТ «Благодатное», СНТ «Радуга», СНТ «Лесное» (поселок Керамзитный), СНТ «Современник», СНТ «Наука», СНТ «Тюльпан», СНТ «Дружба», СНТ «КМЗ-1» и СНТ «Железнодорожник». Цены на дачи такого типа предлагаются разные, как и обустройство самих участков. Начинаются объявления с 200 тысяч рублей, а заканчиваются предложения на отметке в 690 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стали расти цены на дома с участком, в том числе дачи. Рост цен составил в среднем на несколько сотен тысяч рублей с начала года.