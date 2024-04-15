Wildberries дал курганским ПВЗ льготы из-за паводка

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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Маркетплейс приготовил меры поддержки для курганских сотрудников Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Маркетплейс Wildberries предоставит своим партнерам из Курганской области меры поддержки. Владельцы местных пунктов выдачи заказов смогут закрыть точки в случае наводнения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-центре маркетплейса.

«Мы проинформировали партнеров о возможности закрытия ПВЗ без удержаний в Курганской области. На данный момент логистические сложности не наблюдаются», — рассказали URA.RU специалисты пресс-центра.

С журналистом также поделились, что дополнительные меры поддержки будут введены в том случае, если ситуация будет обостряться. При этом, другой маркетплейс — Ozon, пока не планирует вводить льготы для сотрудников курганских пунктов выдачи заказов. Как пояснили URA.RU специалисты сервиса, по Курганской области у них пока нет никакой информации.

Эксперты прогнозируют в Кургане масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет. Паводок рискует достичь почти 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительно расти. За последнее время вода поднялась почти на 1,5 метра. В связи с масштабным паводком редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.

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Маркетплейс Wildberries предоставит своим партнерам из Курганской области меры поддержки. Владельцы местных пунктов выдачи заказов смогут закрыть точки в случае наводнения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-центре маркетплейса. «Мы проинформировали партнеров о возможности закрытия ПВЗ без удержаний в Курганской области. На данный момент логистические сложности не наблюдаются», — рассказали URA.RU специалисты пресс-центра. С журналистом также поделились, что дополнительные меры поддержки будут введены в том случае, если ситуация будет обостряться. При этом, другой маркетплейс — Ozon, пока не планирует вводить льготы для сотрудников курганских пунктов выдачи заказов. Как пояснили URA.RU специалисты сервиса, по Курганской области у них пока нет никакой информации. Эксперты прогнозируют в Кургане масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет. Паводок рискует достичь почти 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительно расти. За последнее время вода поднялась почти на 1,5 метра. В связи с масштабным паводком редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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