Wildberries дал курганским ПВЗ льготы из-за паводка

15 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Маркетплейс приготовил меры поддержки для курганских сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Маркетплейс Wildberries предоставит своим партнерам из Курганской области меры поддержки. Владельцы местных пунктов выдачи заказов смогут закрыть точки в случае наводнения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-центре маркетплейса. «Мы проинформировали партнеров о возможности закрытия ПВЗ без удержаний в Курганской области. На данный момент логистические сложности не наблюдаются», — рассказали URA.RU специалисты пресс-центра. С журналистом также поделились, что дополнительные меры поддержки будут введены в том случае, если ситуация будет обостряться. При этом, другой маркетплейс — Ozon, пока не планирует вводить льготы для сотрудников курганских пунктов выдачи заказов. Как пояснили URA.RU специалисты сервиса, по Курганской области у них пока нет никакой информации. Эксперты прогнозируют в Кургане масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет. Паводок рискует достичь почти 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительно расти. За последнее время вода поднялась почти на 1,5 метра. В связи с масштабным паводком редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маркетплейс Wildberries предоставит своим партнерам из Курганской области меры поддержки. Владельцы местных пунктов выдачи заказов смогут закрыть точки в случае наводнения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-центре маркетплейса. «Мы проинформировали партнеров о возможности закрытия ПВЗ без удержаний в Курганской области. На данный момент логистические сложности не наблюдаются», — рассказали URA.RU специалисты пресс-центра. С журналистом также поделились, что дополнительные меры поддержки будут введены в том случае, если ситуация будет обостряться. При этом, другой маркетплейс — Ozon, пока не планирует вводить льготы для сотрудников курганских пунктов выдачи заказов. Как пояснили URA.RU специалисты сервиса, по Курганской области у них пока нет никакой информации. Эксперты прогнозируют в Кургане масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет. Паводок рискует достичь почти 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительно расти. За последнее время вода поднялась почти на 1,5 метра. В связи с масштабным паводком редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.