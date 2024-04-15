Губернатор Шумков призвал курганцев срочно эвакуироваться из-за паводка

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Совещение с Патрушевым. Курган, шумков вадим
Шумков экстренно обратился к курганцам Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призывал жителей региона срочно эвакуироваться. Глава отметил, что паводок стал реальной угрозой гражданам. Об этом сообщается в посте официального telegram-канала Шумкова «силаVправде (V. Шумков)».

«Это не просто паводок, это реальная угроза! А потому увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым. Собирайте документы и ценные вещи. Вывозите либо поднимайте на верхний уровень ваше имущество. И покидайте ваши дома и дачи немедленно», — указано в посте канала губернатора.

В Кургане ожидают масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет и достичь почти 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительно расти. За последние сутки вода поднялась почти на 1,5 метра. В связи с масштабным паводком редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков призывал жителей региона срочно эвакуироваться. Глава отметил, что паводок стал реальной угрозой гражданам. Об этом сообщается в посте официального telegram-канала Шумкова «силаVправде (V. Шумков)». «Это не просто паводок, это реальная угроза! А потому увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым. Собирайте документы и ценные вещи. Вывозите либо поднимайте на верхний уровень ваше имущество. И покидайте ваши дома и дачи немедленно», — указано в посте канала губернатора. В Кургане ожидают масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет и достичь почти 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительно расти. За последние сутки вода поднялась почти на 1,5 метра. В связи с масштабным паводком редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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