Тюменские власти решили проблему с дефицитом питьевой воды в зоне паводка

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Нет воды. Казанское , поддон
В затопленных территориях Тюменской области наблюдается дефицит питьевой воды Фото:
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В Тюменской области на затопленных территориях установят мобильные распределительные центры, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«С 19 апреля начали работать распределительные центры на колесах. В Ишим сегодня утром прибыло шесть фур с водой. Большегрузы стоят в разных частях города. При поступлении информации об отсутствии воды, машина выезжает на место и отгружает воду. К примеру, сегодня очень оперативно вода была доставлена в Казанский и Абатский районы», — указано в сообщении.

Сообщается, что распределительные центры на колесах на время паводка властям передали крупные торговые сети. Ранее URA.RU писало, что в некоторых селах юга региона наблюдается дефицит питьевой воды.

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В Тюменской области на затопленных территориях установят мобильные распределительные центры, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «С 19 апреля начали работать распределительные центры на колесах. В Ишим сегодня утром прибыло шесть фур с водой. Большегрузы стоят в разных частях города. При поступлении информации об отсутствии воды, машина выезжает на место и отгружает воду. К примеру, сегодня очень оперативно вода была доставлена в Казанский и Абатский районы», — указано в сообщении. Сообщается, что распределительные центры на колесах на время паводка властям передали крупные торговые сети. Ранее URA.RU писало, что в некоторых селах юга региона наблюдается дефицит питьевой воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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