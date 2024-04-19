Тюменские власти решили проблему с дефицитом питьевой воды в зоне паводка

В Тюменской области на затопленных территориях установят мобильные распределительные центры, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«С 19 апреля начали работать распределительные центры на колесах. В Ишим сегодня утром прибыло шесть фур с водой. Большегрузы стоят в разных частях города. При поступлении информации об отсутствии воды, машина выезжает на место и отгружает воду. К примеру, сегодня очень оперативно вода была доставлена в Казанский и Абатский районы», — указано в сообщении.
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В Тюменской области на затопленных территориях установят мобильные распределительные центры, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «С 19 апреля начали работать распределительные центры на колесах. В Ишим сегодня утром прибыло шесть фур с водой. Большегрузы стоят в разных частях города. При поступлении информации об отсутствии воды, машина выезжает на место и отгружает воду. К примеру, сегодня очень оперативно вода была доставлена в Казанский и Абатский районы», — указано в сообщении. Сообщается, что распределительные центры на колесах на время паводка властям передали крупные торговые сети. Ранее URA.RU писало, что в некоторых селах юга региона наблюдается дефицит питьевой воды.