Тюменские власти решили проблему с дефицитом питьевой воды в зоне паводка

19 апреля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

В затопленных территориях Тюменской области наблюдается дефицит питьевой воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области на затопленных территориях установят мобильные распределительные центры, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «С 19 апреля начали работать распределительные центры на колесах. В Ишим сегодня утром прибыло шесть фур с водой. Большегрузы стоят в разных частях города. При поступлении информации об отсутствии воды, машина выезжает на место и отгружает воду. К примеру, сегодня очень оперативно вода была доставлена в Казанский и Абатский районы», — указано в сообщении. Сообщается, что распределительные центры на колесах на время паводка властям передали крупные торговые сети. Ранее URA.RU писало, что в некоторых селах юга региона наблюдается дефицит питьевой воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области на затопленных территориях установят мобильные распределительные центры, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «С 19 апреля начали работать распределительные центры на колесах. В Ишим сегодня утром прибыло шесть фур с водой. Большегрузы стоят в разных частях города. При поступлении информации об отсутствии воды, машина выезжает на место и отгружает воду. К примеру, сегодня очень оперативно вода была доставлена в Казанский и Абатский районы», — указано в сообщении. Сообщается, что распределительные центры на колесах на время паводка властям передали крупные торговые сети. Ранее URA.RU писало, что в некоторых селах юга региона наблюдается дефицит питьевой воды.