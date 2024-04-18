Общество Тюменское село из-за паводков осталось без хлеба и питьевой воды 19 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + Хлеб заканчивается в селах, наиболее пострадавших от паводка в Казанском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Огнево (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли вода в пятилитровых бутылках и хлеб. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Вода в пятилитровках закончилась. Хлеба у нас тоже нет», — передает слова местного продавца корреспондент агентства. По словам женщины, когда привезут хлеб — неизвестно. Продавец предполагает, что это случится, когда вода немного спадет. Село Огнево находится в Казанском районе, где в настоящий момент наблюдается большое скопление паводковых вод. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой. Ранее агентство писало о том, что хлеб закончился в селе Афонькино. Власти прокомментировали сообщения о том, что в затапливаемых территориях наблюдаются перебои с провизией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Огнево (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли вода в пятилитровых бутылках и хлеб. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Вода в пятилитровках закончилась. Хлеба у нас тоже нет», — передает слова местного продавца корреспондент агентства. По словам женщины, когда привезут хлеб — неизвестно. Продавец предполагает, что это случится, когда вода немного спадет. Село Огнево находится в Казанском районе, где в настоящий момент наблюдается большое скопление паводковых вод. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой. Ранее агентство писало о том, что хлеб закончился в селе Афонькино. Власти прокомментировали сообщения о том, что в затапливаемых территориях наблюдаются перебои с провизией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям