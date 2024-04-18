Тюменское село из-за паводков осталось без хлеба и питьевой воды

В селе Огнево (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли вода в пятилитровых бутылках и хлеб. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Вода в пятилитровках закончилась. Хлеба у нас тоже нет», — передает слова местного продавца корреспондент агентства.
По словам женщины, когда привезут хлеб — неизвестно. Продавец предполагает, что это случится, когда вода немного спадет.
Село Огнево находится в Казанском районе, где в настоящий момент наблюдается большое скопление паводковых вод. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой.
Ранее агентство писало о том, что хлеб закончился в селе Афонькино. Власти прокомментировали сообщения о том, что в затапливаемых территориях наблюдаются перебои с провизией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В селе Огнево (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли вода в пятилитровых бутылках и хлеб. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Вода в пятилитровках закончилась. Хлеба у нас тоже нет», — передает слова местного продавца корреспондент агентства. По словам женщины, когда привезут хлеб — неизвестно. Продавец предполагает, что это случится, когда вода немного спадет. Село Огнево находится в Казанском районе, где в настоящий момент наблюдается большое скопление паводковых вод. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой. Ранее агентство писало о том, что хлеб закончился в селе Афонькино. Власти прокомментировали сообщения о том, что в затапливаемых территориях наблюдаются перебои с провизией.