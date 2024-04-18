18 апреля 2024

Тюменское село из-за паводков осталось без хлеба и питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Тюмень, хлеб, булка хлеба
Хлеб заканчивается в селах, наиболее пострадавших от паводка в Казанском районе Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Огнево (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли вода в пятилитровых бутылках и хлеб. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Вода в пятилитровках закончилась. Хлеба у нас тоже нет», — передает слова местного продавца корреспондент агентства.

По словам женщины, когда привезут хлеб — неизвестно. Продавец предполагает, что это случится, когда вода немного спадет.

Село Огнево находится в Казанском районе, где в настоящий момент наблюдается большое скопление паводковых вод. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой.

Ранее агентство писало о том, что хлеб закончился в селе Афонькино. Власти прокомментировали сообщения о том, что в затапливаемых территориях наблюдаются перебои с провизией.

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В селе Огнево (Тюменская область) с прилавков магазинов исчезли вода в пятилитровых бутылках и хлеб. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Вода в пятилитровках закончилась. Хлеба у нас тоже нет», — передает слова местного продавца корреспондент агентства. По словам женщины, когда привезут хлеб — неизвестно. Продавец предполагает, что это случится, когда вода немного спадет. Село Огнево находится в Казанском районе, где в настоящий момент наблюдается большое скопление паводковых вод. Агентством направлен запрос главе Казанского района Татьяне Богдановой. Ранее агентство писало о том, что хлеб закончился в селе Афонькино. Власти прокомментировали сообщения о том, что в затапливаемых территориях наблюдаются перебои с провизией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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