21 апреля 2024
20 апреля 2024
19 апреля 2024

Полицейского из ЯНАО избили за рассказ об уловках мошенников

Суд вынес приговор жителю ЯНАО за насилие над полицейским
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, полиция, мвд рф, полицейский
Житель поселка ударил полицейского в лицо и за это получил принудительные работы Фото:

Жителя поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО суд приговорил за применение насилия к полицейскому. Сотрудника ударили кулаком во время беседы о новых уловках мошенников, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Участковый, находясь в подъезде жилого дома, проводил с жильцами беседу, направленную на профилактику мошеннических преступлений. Один из жителей дома, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вмешался в беседу и нанес удар кулаком в область головы участковому. Виновному назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Мужчина 1984 года рождения сначала грубо влез в беседу и оскорбил полицейского, а после замечания сотрудника нанес ему удар кулаком, чем причинил участковому уполномоченному физические и нравственные страдания. Происшествие произошло 7 января. Суд признал его виновным по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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Жителя поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО суд приговорил за применение насилия к полицейскому. Сотрудника ударили кулаком во время беседы о новых уловках мошенников, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Участковый, находясь в подъезде жилого дома, проводил с жильцами беседу, направленную на профилактику мошеннических преступлений. Один из жителей дома, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вмешался в беседу и нанес удар кулаком в область головы участковому. Виновному назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Мужчина 1984 года рождения сначала грубо влез в беседу и оскорбил полицейского, а после замечания сотрудника нанес ему удар кулаком, чем причинил участковому уполномоченному физические и нравственные страдания. Происшествие произошло 7 января. Суд признал его виновным по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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