26 апреля 2024

Власти Кургана не решили, что делать с выборами мэра после отставки Аргышевой. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
В Кургане остается неясной ситуация с проведением выборов главы и назначением нового мэра города Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

Власти Кургана еще не определились с порядком проведения выборов главы города после отставки временно исполняющей полномочия мэра Анастасии Аргышевой. Однако имеющихся кандидатов на пост градоначальника достаточно для проведения выборов. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями.

«Вопрос с выборами решится после майских праздников», — сообщили источники в комиссии. Аргышева, которая считалась главным претендентом на пост мэра, ушла в отставку 27 апреля, но останется в списке кандидатов, если не откажется от своей кандидатуры. В конкурсе также участвуют директор «Центра социального обслуживания № 1» Олег Антропов, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Количества кандидатов формально достаточно для проведения выборов.

Корреспондент URA.RU связался с председателем курганской городской думы Игорем Прозоровым для уточнения информации по теме. Он сообщил, что позже прокомментирует ситуацию с выборами.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ушла в отставку врип мэра Анастасия Аргышева. Вместо нее депутаты выбрали исполнять полномочия главы Юлию Гурьянову. Официально в городской думе ранее сообщали, что выборы переносились в связи с проблемами с предоставлением документов у некоторых кандидатов.

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Власти Кургана еще не определились с порядком проведения выборов главы города после отставки временно исполняющей полномочия мэра Анастасии Аргышевой. Однако имеющихся кандидатов на пост градоначальника достаточно для проведения выборов. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Вопрос с выборами решится после майских праздников», — сообщили источники в комиссии. Аргышева, которая считалась главным претендентом на пост мэра, ушла в отставку 27 апреля, но останется в списке кандидатов, если не откажется от своей кандидатуры. В конкурсе также участвуют директор «Центра социального обслуживания № 1» Олег Антропов, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Количества кандидатов формально достаточно для проведения выборов. Корреспондент URA.RU связался с председателем курганской городской думы Игорем Прозоровым для уточнения информации по теме. Он сообщил, что позже прокомментирует ситуацию с выборами. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ушла в отставку врип мэра Анастасия Аргышева. Вместо нее депутаты выбрали исполнять полномочия главы Юлию Гурьянову. Официально в городской думе ранее сообщали, что выборы переносились в связи с проблемами с предоставлением документов у некоторых кандидатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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