Власти Кургана не решили, что делать с выборами мэра после отставки Аргышевой. Инсайд

27 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

В Кургане остается неясной ситуация с проведением выборов главы и назначением нового мэра города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Власти Кургана еще не определились с порядком проведения выборов главы города после отставки временно исполняющей полномочия мэра Анастасии Аргышевой. Однако имеющихся кандидатов на пост градоначальника достаточно для проведения выборов. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Вопрос с выборами решится после майских праздников», — сообщили источники в комиссии. Аргышева, которая считалась главным претендентом на пост мэра, ушла в отставку 27 апреля, но останется в списке кандидатов, если не откажется от своей кандидатуры. В конкурсе также участвуют директор «Центра социального обслуживания № 1» Олег Антропов, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Количества кандидатов формально достаточно для проведения выборов. Корреспондент URA.RU связался с председателем курганской городской думы Игорем Прозоровым для уточнения информации по теме. Он сообщил, что позже прокомментирует ситуацию с выборами. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ушла в отставку врип мэра Анастасия Аргышева. Вместо нее депутаты выбрали исполнять полномочия главы Юлию Гурьянову. Официально в городской думе ранее сообщали, что выборы переносились в связи с проблемами с предоставлением документов у некоторых кандидатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана еще не определились с порядком проведения выборов главы города после отставки временно исполняющей полномочия мэра Анастасии Аргышевой. Однако имеющихся кандидатов на пост градоначальника достаточно для проведения выборов. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Вопрос с выборами решится после майских праздников», — сообщили источники в комиссии. Аргышева, которая считалась главным претендентом на пост мэра, ушла в отставку 27 апреля, но останется в списке кандидатов, если не откажется от своей кандидатуры. В конкурсе также участвуют директор «Центра социального обслуживания № 1» Олег Антропов, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Количества кандидатов формально достаточно для проведения выборов. Корреспондент URA.RU связался с председателем курганской городской думы Игорем Прозоровым для уточнения информации по теме. Он сообщил, что позже прокомментирует ситуацию с выборами. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ушла в отставку врип мэра Анастасия Аргышева. Вместо нее депутаты выбрали исполнять полномочия главы Юлию Гурьянову. Официально в городской думе ранее сообщали, что выборы переносились в связи с проблемами с предоставлением документов у некоторых кандидатов.