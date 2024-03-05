В Кургане не состоялись выборы мэра

06 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидалось, что мэра выберут 6 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Депутаты курганской гордумы не смогли выбрать мэра Кургана. Голосование не прошло по причине отсутствия необходимых документов от кандидатов. Об этом сообщил журналист URA.RU, который присутствовал на заседании думы. «На думе сегодня приняты некоторые документы, но части бумаг не хватает. Само голосование будет чуть позже, но точно не 6 марта. Ряд документов не представлен кандидатами», — передает журналист. Источники URA.RU уточняют, что депутаты не нарушили сроки проведения выборов, так как приняли промежуточное решение, уложившись в 15-дневный срок (до 7 марта). Как только будут предоставлены недостающие документы депутаты выйдут на голосование. На место мэра Кургана претендуют три кандидата — врио главы города Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Жуковский. Предыдущий мэр Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января 2024 года.

Депутаты курганской гордумы не смогли выбрать мэра Кургана. Голосование не прошло по причине отсутствия необходимых документов от кандидатов. Об этом сообщил журналист URA.RU, который присутствовал на заседании думы. «На думе сегодня приняты некоторые документы, но части бумаг не хватает. Само голосование будет чуть позже, но точно не 6 марта. Ряд документов не представлен кандидатами», — передает журналист. Источники URA.RU уточняют, что депутаты не нарушили сроки проведения выборов, так как приняли промежуточное решение, уложившись в 15-дневный срок (до 7 марта). Как только будут предоставлены недостающие документы депутаты выйдут на голосование. На место мэра Кургана претендуют три кандидата — врио главы города Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Жуковский. Предыдущий мэр Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января 2024 года.