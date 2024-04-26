Руководитель Кургана Аргышева ушла в отставку

27 апреля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Отставку врип мэра Анастасии Аргышевой поддержали депутаты гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Врип главы города Кургана Анастасия Аргышева 27 апреля ушла в отставку. Депутаты поддержали решение временно исполняющей полномочия главы Кургана Анастасии Аргышевой уйти в отставку. Об этом стало известно на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Депутаты проголосовали единогласно», — сообщил корреспондент. Председатель думы Игорь Прозоров объяснил, что Аргышева решила вернуться на должность управделами. Исполняющим обязанности главы назначили замглавы Юлию Гурьянову. Аргышева исполняла полномочия главы Кургана с 10 января 2024 года, сменив на этом посту Елену Ситникову, которая ушла по состоянию здоровья после. До занятия должности врио главы города Аргышева с августа 2022 года работала управляющей делами администрации, а затем, перед назначением врио главы, стала первым заместителем главы города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врип главы города Кургана Анастасия Аргышева 27 апреля ушла в отставку. Депутаты поддержали решение временно исполняющей полномочия главы Кургана Анастасии Аргышевой уйти в отставку. Об этом стало известно на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Депутаты проголосовали единогласно», — сообщил корреспондент. Председатель думы Игорь Прозоров объяснил, что Аргышева решила вернуться на должность управделами. Исполняющим обязанности главы назначили замглавы Юлию Гурьянову. Аргышева исполняла полномочия главы Кургана с 10 января 2024 года, сменив на этом посту Елену Ситникову, которая ушла по состоянию здоровья после. До занятия должности врио главы города Аргышева с августа 2022 года работала управляющей делами администрации, а затем, перед назначением врио главы, стала первым заместителем главы города.