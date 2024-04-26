26 апреля 2024

Руководитель Кургана Аргышева ушла в отставку

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Заседание городской думы. Курган, аргышева анастасия
Отставку врип мэра Анастасии Аргышевой поддержали депутаты гордумы Фото:
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Врип главы города Кургана Анастасия Аргышева 27 апреля ушла в отставку. Депутаты поддержали решение временно исполняющей полномочия главы Кургана Анастасии Аргышевой уйти в отставку. Об этом стало известно на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Депутаты проголосовали единогласно», — сообщил корреспондент. Председатель думы Игорь Прозоров объяснил, что Аргышева решила вернуться на должность управделами. Исполняющим обязанности главы назначили замглавы Юлию Гурьянову.

Аргышева исполняла полномочия главы Кургана с 10 января 2024 года, сменив на этом посту Елену Ситникову, которая ушла по состоянию здоровья после. До занятия должности врио главы города Аргышева с августа 2022 года работала управляющей делами администрации, а затем, перед назначением врио главы, стала первым заместителем главы города.

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Врип главы города Кургана Анастасия Аргышева 27 апреля ушла в отставку. Депутаты поддержали решение временно исполняющей полномочия главы Кургана Анастасии Аргышевой уйти в отставку. Об этом стало известно на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Депутаты проголосовали единогласно», — сообщил корреспондент. Председатель думы Игорь Прозоров объяснил, что Аргышева решила вернуться на должность управделами. Исполняющим обязанности главы назначили замглавы Юлию Гурьянову. Аргышева исполняла полномочия главы Кургана с 10 января 2024 года, сменив на этом посту Елену Ситникову, которая ушла по состоянию здоровья после. До занятия должности врио главы города Аргышева с августа 2022 года работала управляющей делами администрации, а затем, перед назначением врио главы, стала первым заместителем главы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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