Президент федерации баскетбола РФ Кириленко сыграет в товарищеском матче в Перми

07 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Титулованный спортсмен сыграет с другими знаменитыми игроками Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермь приедет титулованный игрок, президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он примет участие в товарищеском матче в рамках финала Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди студентов организаций высшего образования. «Андрей Кириленко не только посетит финальные матчи юношей и девушек, но и сам сыграет в баскетбол. Компанию ему составят игроки и тренеры БК „Парма“, команды „Бионорд ПРО“, а также известные баскетболисты разных лет», — рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. Уточняется, что товарищеский матч с участием Кириленко состоится 11 мая в СК имени Сухарева. Вход на него свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермь приедет титулованный игрок, президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он примет участие в товарищеском матче в рамках финала Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди студентов организаций высшего образования. «Андрей Кириленко не только посетит финальные матчи юношей и девушек, но и сам сыграет в баскетбол. Компанию ему составят игроки и тренеры БК „Парма“, команды „Бионорд ПРО“, а также известные баскетболисты разных лет», — рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. Уточняется, что товарищеский матч с участием Кириленко состоится 11 мая в СК имени Сухарева. Вход на него свободный.