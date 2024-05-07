Президент федерации баскетбола РФ Кириленко сыграет в товарищеском матче в Перми

В Пермь приедет титулованный игрок, президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он примет участие в товарищеском матче в рамках финала Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди студентов организаций высшего образования.
«Андрей Кириленко не только посетит финальные матчи юношей и девушек, но и сам сыграет в баскетбол. Компанию ему составят игроки и тренеры БК „Парма“, команды „Бионорд ПРО“, а также известные баскетболисты разных лет», — рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.
Уточняется, что товарищеский матч с участием Кириленко состоится 11 мая в СК имени Сухарева. Вход на него свободный.
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В Пермь приедет титулованный игрок, президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он примет участие в товарищеском матче в рамках финала Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди студентов организаций высшего образования. «Андрей Кириленко не только посетит финальные матчи юношей и девушек, но и сам сыграет в баскетбол. Компанию ему составят игроки и тренеры БК „Парма“, команды „Бионорд ПРО“, а также известные баскетболисты разных лет», — рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. Уточняется, что товарищеский матч с участием Кириленко состоится 11 мая в СК имени Сухарева. Вход на него свободный.