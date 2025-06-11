Пермь отмечает День города. Онлайн-трансляция

В Перми проходят массовые гуляния по поводу Дня города

12 июня 2025 в 10:08 Размер текста - 17 +

12 июня — День рождения Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU 12 июня Пермь отмечает не только День России, но и свой День рождения. Городу исполнилось 302 года. На эспланаде, набережной и в других районах города проходят массовые развлекательные мероприятия. Вечером все ждут концерт Ольги Бузовой и фейерверк. 11:23 На эспланаду продолжают прибывать пермяки. Там сейчас работает ярмарка мастеров, проводится турнир по мини - футболу. Главная сцена готовится к выступлению артистов. 11:21 «Он уехал прочь на ночной электричке…» Не делайте так. Берите своих любимых с собой.

Вечером после праздничного салюта ночная электричка стартует по кольцевому маршруту сообщением Пермь-2 — Левшино — Пермь-2. Отправление со станции Пермь-1 в 23:57—00:00 11:11 Охраняют пермяков сегодня сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий, бригады скорой медицинской помощи.

На всех праздничных площадках установлены металлодетекторы, металлические ограждения. 11:04 Корреспонденты URA.RU находятся в центре города и готовы сообщать обо всем, что происходит. Но пока передачу фото и видео осложняют проблемы с интернетом. Надеемся это исправить. В любом случае автор трансляции покажет вам все. 10:53 Кое-что важное про работу общественного транспорта сегодня. Лучше сделайте скрин, так как с интернетом в центре проблемы.



Автобусы №№2, 6, 10, 14, 15, 20, 49, 50, 53, 67, 81 и 72 до 23:00 будут объезжать участок улицы Ленина по Екатерининской и Луначарского, а №35 и №46 — по Монастырской и Окулова. Движение трамваев не изменится.



В ночь на 12 июня работу трамваев №№4, 6, 7 и 8 продлят до 01:30. В Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы проследуют автобусы №№10, 32 и 77, в Индустриальный и Дзержинский районы — №№10, 30 и 72. Транспорт отправится от остановок «Разгуляй».



Некоторые маршруты 12 июня будут работать по графику буднего дня. Ночью продлят работу автобусов №№1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 72, 74, 77, 81 и трамваев №№4, 5 и 7. Пассажиры смогут сесть в транспорт на существующих остановках. Вечером дополнительно запустят маршрут №42. 10:43 Конечно, на машине в центр Перми сегодня лучше не соваться. Перекрытия, кстати, будут действовать не только сегодня.

До 23:00 12 июня закрыты:

Ленина от Крисанова до Попова;

Борчанинова от Петропавловской до Ленина;

Петропавловская от Крисанова до Попова.

С 14:00 12 июня до 01:00 13 июня закроют движение по улицам Окулова от Попова до Комсомольского проспекта и Осинской от Монастырской до Окулова.

Во время фейерверка с 22:50 12 июня до 00:00 13 июня запретят движение транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту.

До 02:00 13 июня запретили движение по Окулова от Попова до Комсомольского проспекта. 10:30 Если вы еще изучили расписание праздника, то вот. Начнется все в 11:00 — пройдет церемония открытия новых звезд на аллее Доблести и Славы.

С 12:00 до 20:00 в амфитеатре на набережной Камы будут работать интерактивные площадки

С 12:30 до 22:00 — праздничная программа в центральном квартале городской эспланады

Фестиваль «Блогеры России» — с 12:00 до 20:00 на главной сцене у Театра-Театра. Хедлайнеры — Ольга Бузова, Gazan, RASA, Hype House и Дан Подлецкий

С 23:30 — праздничный салют. Лучше всего наблюдать за ним с набережной 10:24 Сегодня выходной, а значит парковки в Перми бесплатные. Правда, центр города все равно закрыт для машин. С 13 по 15 июня бесплатный режим парковки сохранится для зон 101, 102, 103, 201 и 301. При этом стоянки, находящиеся в границах зон 202 и 302, продолжат работать как обычно. 10:20 С самого утра пермяки уже жалуются на работу мобильного интернета. Перебои у МТС, например, заметил корреспондент URA.RU. И это касается не только территории центра Перми. 10:16 Бюджет сегодняшнего праздника составил 16,17 млн рублей. Это на три млн больше, чем в прошлом году. Кстати, выступление Ольги Бузовой и других звезд в эту сумму не входит. Его оплачивают организаторы фестиваля «Блогеры России». 10:10 Символически старт празднованию дали еще ночью в сквере у памятника Василию Татищеву. Но основные мероприятия начнутся сегодня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

12 июня Пермь отмечает не только День России, но и свой День рождения. Городу исполнилось 302 года. На эспланаде, набережной и в других районах города проходят массовые развлекательные мероприятия. Вечером все ждут концерт Ольги Бузовой и фейерверк. 11:23 12.06.2025 На эспланаду продолжают прибывать пермяки. Там сейчас работает ярмарка мастеров, проводится турнир по мини - футболу. Главная сцена готовится к выступлению артистов. 11:21 12.06.2025 «Он уехал прочь на ночной электричке…» Не делайте так. Берите своих любимых с собой. Вечером после праздничного салюта ночная электричка стартует по кольцевому маршруту сообщением Пермь-2 — Левшино — Пермь-2. Отправление со станции Пермь-1 в 23:57—00:00 11:11 12.06.2025 Охраняют пермяков сегодня сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий, бригады скорой медицинской помощи. На всех праздничных площадках установлены металлодетекторы, металлические ограждения. 11:04 12.06.2025 Корреспонденты URA.RU находятся в центре города и готовы сообщать обо всем, что происходит. Но пока передачу фото и видео осложняют проблемы с интернетом. Надеемся это исправить. В любом случае автор трансляции покажет вам все. 10:53 12.06.2025 Кое-что важное про работу общественного транспорта сегодня. Лучше сделайте скрин, так как с интернетом в центре проблемы. Автобусы №№2, 6, 10, 14, 15, 20, 49, 50, 53, 67, 81 и 72 до 23:00 будут объезжать участок улицы Ленина по Екатерининской и Луначарского, а №35 и №46 — по Монастырской и Окулова. Движение трамваев не изменится. В ночь на 12 июня работу трамваев №№4, 6, 7 и 8 продлят до 01:30. В Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы проследуют автобусы №№10, 32 и 77, в Индустриальный и Дзержинский районы — №№10, 30 и 72. Транспорт отправится от остановок «Разгуляй». Некоторые маршруты 12 июня будут работать по графику буднего дня. Ночью продлят работу автобусов №№1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 72, 74, 77, 81 и трамваев №№4, 5 и 7. Пассажиры смогут сесть в транспорт на существующих остановках. Вечером дополнительно запустят маршрут №42. 10:43 12.06.2025 Конечно, на машине в центр Перми сегодня лучше не соваться. Перекрытия, кстати, будут действовать не только сегодня. До 23:00 12 июня закрыты: Ленина от Крисанова до Попова; Борчанинова от Петропавловской до Ленина; Петропавловская от Крисанова до Попова. С 14:00 12 июня до 01:00 13 июня закроют движение по улицам Окулова от Попова до Комсомольского проспекта и Осинской от Монастырской до Окулова. Во время фейерверка с 22:50 12 июня до 00:00 13 июня запретят движение транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту. До 02:00 13 июня запретили движение по Окулова от Попова до Комсомольского проспекта. 10:30 12.06.2025 Если вы еще изучили расписание праздника, то вот. Начнется все в 11:00 — пройдет церемония открытия новых звезд на аллее Доблести и Славы. С 12:00 до 20:00 в амфитеатре на набережной Камы будут работать интерактивные площадки С 12:30 до 22:00 — праздничная программа в центральном квартале городской эспланады Фестиваль «Блогеры России» — с 12:00 до 20:00 на главной сцене у Театра-Театра. Хедлайнеры — Ольга Бузова, Gazan, RASA, Hype House и Дан Подлецкий С 23:30 — праздничный салют. Лучше всего наблюдать за ним с набережной 10:24 12.06.2025 Сегодня выходной, а значит парковки в Перми бесплатные. Правда, центр города все равно закрыт для машин. С 13 по 15 июня бесплатный режим парковки сохранится для зон 101, 102, 103, 201 и 301. При этом стоянки, находящиеся в границах зон 202 и 302, продолжат работать как обычно. 10:20 12.06.2025 С самого утра пермяки уже жалуются на работу мобильного интернета. Перебои у МТС, например, заметил корреспондент URA.RU. И это касается не только территории центра Перми. 10:16 12.06.2025 Бюджет сегодняшнего праздника составил 16,17 млн рублей. Это на три млн больше, чем в прошлом году. Кстати, выступление Ольги Бузовой и других звезд в эту сумму не входит. Его оплачивают организаторы фестиваля «Блогеры России». 10:10 12.06.2025 Символически старт празднованию дали еще ночью в сквере у памятника Василию Татищеву. Но основные мероприятия начнутся сегодня.