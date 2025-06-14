Пермский психолог рассказал, что делать, если ребенок не сдал ЕГЭ

Психолог: плохие результаты ЕГЭ разрушают самооценку ребенка

15 июня 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

Плохие результаты ЕГЭ дети воспринимают как провал и поражение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пора сдачи экзаменов подходит к концу и выпускники школ с замиранием сердца ждут итогов. И пока о стобалльниках с восхищением пишут в СМИ, некоторые ребята столкнулись с другим результатом. Одни не смогли сдать экзамен, другие — рассчитывали набрать больше баллов. Что чувствует ребенок, как ему помочь и на какие тревожные знаки стоит обратить внимание родителям URA.RU рассказал директор центра психологии «Терра-П», преподаватель факультета психологии ПГГПУ Константин Обшаров. Безусловно, провал на ЕГЭ будет являться поражением, ударом по личности вашего ребенка, говорит Константин. Он может испытывать большой спектр неприятных, болезненных вплоть до невыносимости чувств: страх, вину, стыд и разочарование в себе. В сознании могут быть такие мысли, часто неосознанные, идущие фоном: Что он самый тупой ученик на свете.

Что родители после такого провала перестанут его любить

Что будущее разрушено, он социальный аутсайдер. Поддержать ребенка в этой ситуации — одна из самых важных задач родителя. Покажите, что вы чувствуете, понимаете и разделяете состояние своего ребенка. Вот это сопереживание, тот факт, что вы видите его душу, само по себе снижает интенсивность болезненных переживаний. Помочь в этом могут следующие фразы: Я тебя понимаю. Это тяжело. Я с тобой.

Ты все равно мой любимый сын или дочь!

Я в тебя по-прежнему верю… Нормализуйте неудачу: расскажите о собственных ошибках и провалах, поделитесь, как вы их переживали и справлялись с ними. Это позволит снять катастрофичность восприятия, вернет веру в светлое будущее. После того, как эмоциональное равновесие будет восстановлено, в спокойной обстановке проведите анализ ошибок. Будьте терпеливы, дайте подростку самому сформулировать выводы. Если начнет перекладывать ответственность на других людей или обстоятельства — мягко возвращайте к нему самому. После этого обсудите, что делать с допущенными ошибками. Продумайте альтернативы: в конце концов ЕГЭ всего лишь измеряет академическую успешность ученика. Отсутствует прямая связь с успешностью в жизни. В современном мире есть множество других способов реализовать себя: спорт, волонтерство, блоггинг и другие. Всерьез рассмотрите эти варианты. В любом кризисе заложена возможность для роста. Грамотное прохождение кризиса позволит укрепить отношения с подростком, точнее определиться в профессии и жизни, развить волю. Если же подросток уходит в изоляцию, его самооценка рушится, возникают конфликты с вами, я рекомендую по возможности обратиться за профессиональной помощью к психологу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пора сдачи экзаменов подходит к концу и выпускники школ с замиранием сердца ждут итогов. И пока о стобалльниках с восхищением пишут в СМИ, некоторые ребята столкнулись с другим результатом. Одни не смогли сдать экзамен, другие — рассчитывали набрать больше баллов. Что чувствует ребенок, как ему помочь и на какие тревожные знаки стоит обратить внимание родителям URA.RU рассказал директор центра психологии «Терра-П», преподаватель факультета психологии ПГГПУ Константин Обшаров. Безусловно, провал на ЕГЭ будет являться поражением, ударом по личности вашего ребенка, говорит Константин. Он может испытывать большой спектр неприятных, болезненных вплоть до невыносимости чувств: страх, вину, стыд и разочарование в себе. В сознании могут быть такие мысли, часто неосознанные, идущие фоном: Поддержать ребенка в этой ситуации — одна из самых важных задач родителя. Покажите, что вы чувствуете, понимаете и разделяете состояние своего ребенка. Вот это сопереживание, тот факт, что вы видите его душу, само по себе снижает интенсивность болезненных переживаний. Помочь в этом могут следующие фразы: Нормализуйте неудачу: расскажите о собственных ошибках и провалах, поделитесь, как вы их переживали и справлялись с ними. Это позволит снять катастрофичность восприятия, вернет веру в светлое будущее. После того, как эмоциональное равновесие будет восстановлено, в спокойной обстановке проведите анализ ошибок. Будьте терпеливы, дайте подростку самому сформулировать выводы. Если начнет перекладывать ответственность на других людей или обстоятельства — мягко возвращайте к нему самому. После этого обсудите, что делать с допущенными ошибками. В любом кризисе заложена возможность для роста. Грамотное прохождение кризиса позволит укрепить отношения с подростком, точнее определиться в профессии и жизни, развить волю. Если же подросток уходит в изоляцию, его самооценка рушится, возникают конфликты с вами, я рекомендую по возможности обратиться за профессиональной помощью к психологу.