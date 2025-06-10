10 июня 2025

В Пермском крае официально объявили выборы губернатора

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, топ, урна для голосования, бюллетень, выборы 2024
Выдвижение кандидатов начнется после опубликования решения Фото:

Заксобрание Пермского края назначило дату проведения выборов главы региона. Они пройдут 14 сентября. Решение было принято на пленарном заседании парламента 11 июня. Трансляция проходит на сайте ЗС.

«Подготовлен проект постановления о назначении выборов губернатора Пермского края на 14 сентября 2025 года. Проект постановления рассмотрен профильным комитетом, просим поддержать решение», — отметил докладчик по вопросу депутат Дмитрий Килейко.

Решение вступит в силу после опубликования (не позднее 16 июня). По словам главы крайизбиркома Игоря Вагина, это произойдет в ближайшее время. После чего начнется выдвижение кандидатов. Он напомнил, что всем претендентам необходимо собрать 6% подписей муниципальных депутатов. Это важно для того, чтобы показать узнаваемость кандидата в территории. Он добавил, что избирательная комиссия на предстоящих заседаниях примет решение о проведении голосования в течение трех дней в сентябре. «Большое внимание мы уделим легитимности проведения голосования. Все избирательные участки будут оснащены системой видеонаблюдения. Еще один важный аспект — обеспечение безопасности», — отметил Вагин.

«Выборы первого лица региона — одновременно общее дело и ответственность каждого. Принять участие в голосовании — значит быть причастным к судьбе своего региона. События последних лет показали, насколько важно быть вместе, чтобы справиться с самыми сложными испытаниями», — отметил спикер ЗС Валерий Сухих. Ранее председатель крайизбиркома Игорь Вагин анонсировал, что голосование пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября.

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Заксобрание Пермского края назначило дату проведения выборов главы региона. Они пройдут 14 сентября. Решение было принято на пленарном заседании парламента 11 июня. Трансляция проходит на сайте ЗС. «Подготовлен проект постановления о назначении выборов губернатора Пермского края на 14 сентября 2025 года. Проект постановления рассмотрен профильным комитетом, просим поддержать решение», — отметил докладчик по вопросу депутат Дмитрий Килейко. Решение вступит в силу после опубликования (не позднее 16 июня). По словам главы крайизбиркома Игоря Вагина, это произойдет в ближайшее время. После чего начнется выдвижение кандидатов. Он напомнил, что всем претендентам необходимо собрать 6% подписей муниципальных депутатов. Это важно для того, чтобы показать узнаваемость кандидата в территории. Он добавил, что избирательная комиссия на предстоящих заседаниях примет решение о проведении голосования в течение трех дней в сентябре. «Большое внимание мы уделим легитимности проведения голосования. Все избирательные участки будут оснащены системой видеонаблюдения. Еще один важный аспект — обеспечение безопасности», — отметил Вагин. «Выборы первого лица региона — одновременно общее дело и ответственность каждого. Принять участие в голосовании — значит быть причастным к судьбе своего региона. События последних лет показали, насколько важно быть вместе, чтобы справиться с самыми сложными испытаниями», — отметил спикер ЗС Валерий Сухих. Ранее председатель крайизбиркома Игорь Вагин анонсировал, что голосование пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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