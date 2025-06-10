В Пермском крае официально объявили выборы губернатора

11 июня 2025 в 11:13 Размер текста - 17 +

Выдвижение кандидатов начнется после опубликования решения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Заксобрание Пермского края назначило дату проведения выборов главы региона. Они пройдут 14 сентября. Решение было принято на пленарном заседании парламента 11 июня. Трансляция проходит на сайте ЗС. «Подготовлен проект постановления о назначении выборов губернатора Пермского края на 14 сентября 2025 года. Проект постановления рассмотрен профильным комитетом, просим поддержать решение», — отметил докладчик по вопросу депутат Дмитрий Килейко. Решение вступит в силу после опубликования (не позднее 16 июня). По словам главы крайизбиркома Игоря Вагина, это произойдет в ближайшее время. После чего начнется выдвижение кандидатов. Он напомнил, что всем претендентам необходимо собрать 6% подписей муниципальных депутатов. Это важно для того, чтобы показать узнаваемость кандидата в территории. Он добавил, что избирательная комиссия на предстоящих заседаниях примет решение о проведении голосования в течение трех дней в сентябре. «Большое внимание мы уделим легитимности проведения голосования. Все избирательные участки будут оснащены системой видеонаблюдения. Еще один важный аспект — обеспечение безопасности», — отметил Вагин. «Выборы первого лица региона — одновременно общее дело и ответственность каждого. Принять участие в голосовании — значит быть причастным к судьбе своего региона. События последних лет показали, насколько важно быть вместе, чтобы справиться с самыми сложными испытаниями», — отметил спикер ЗС Валерий Сухих. Ранее председатель крайизбиркома Игорь Вагин анонсировал, что голосование пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заксобрание Пермского края назначило дату проведения выборов главы региона. Они пройдут 14 сентября. Решение было принято на пленарном заседании парламента 11 июня. Трансляция проходит на сайте ЗС. «Подготовлен проект постановления о назначении выборов губернатора Пермского края на 14 сентября 2025 года. Проект постановления рассмотрен профильным комитетом, просим поддержать решение», — отметил докладчик по вопросу депутат Дмитрий Килейко. Решение вступит в силу после опубликования (не позднее 16 июня). По словам главы крайизбиркома Игоря Вагина, это произойдет в ближайшее время. После чего начнется выдвижение кандидатов. Он напомнил, что всем претендентам необходимо собрать 6% подписей муниципальных депутатов. Это важно для того, чтобы показать узнаваемость кандидата в территории. Он добавил, что избирательная комиссия на предстоящих заседаниях примет решение о проведении голосования в течение трех дней в сентябре. «Большое внимание мы уделим легитимности проведения голосования. Все избирательные участки будут оснащены системой видеонаблюдения. Еще один важный аспект — обеспечение безопасности», — отметил Вагин. «Выборы первого лица региона — одновременно общее дело и ответственность каждого. Принять участие в голосовании — значит быть причастным к судьбе своего региона. События последних лет показали, насколько важно быть вместе, чтобы справиться с самыми сложными испытаниями», — отметил спикер ЗС Валерий Сухих. Ранее председатель крайизбиркома Игорь Вагин анонсировал, что голосование пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября.