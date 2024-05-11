На тушение объекта ушло 15 минут
В Кургане загорелась баня. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, пожар возник из-за курения.
«По предварительной информации, неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной возгорания бани в Кургане по улице Циолковского. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать огонь в течение 15 минут», — написано в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В тушении приняли участие 12 человек личного состава и две единицы техники.
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