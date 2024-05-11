11 мая 2024

В Кургане вспыхнула баня по вине курящего владельца. Видео

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
На тушение объекта ушло 15 минут Фото:

В Кургане загорелась баня. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, пожар возник из-за курения.

«По предварительной информации, неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной возгорания бани в Кургане по улице Циолковского. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать огонь в течение 15 минут», — написано в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В тушении приняли участие 12 человек личного состава и две единицы техники.

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В Кургане загорелась баня. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, пожар возник из-за курения. «По предварительной информации, неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной возгорания бани в Кургане по улице Циолковского. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать огонь в течение 15 минут», — написано в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В тушении приняли участие 12 человек личного состава и две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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