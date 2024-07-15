Экс-министр пермского правительства уволился из Минэкономразвития РФ

Алексей Храпков освободил кресло
Алексей Храпков, ранее возглавлявший министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, покинул кресло директора департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ в Минэкономразвития РФ. Уволился он по собственному желанию, утверждают в ведомстве.
«Он написал заявление по собственному желанию. По одной из версий, господин Храпков намерен вернуться в Пермь», — пишет «Коммерсант».
Алексей Храпков уехал из Перми в Москву в 2012 году, получив должность в Минэнерго РФ. В 2021 году он устроился в Минэкономразвития РФ.
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