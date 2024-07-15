15 июля 2024

Экс-министр пермского правительства уволился из Минэкономразвития РФ

Бывший министр градостроительства Пермского края Храпков покинул Минэк РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Храпков освободил кресло
Алексей Храпков освободил кресло Фото:

Алексей Храпков, ранее возглавлявший министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, покинул кресло директора департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ в Минэкономразвития РФ. Уволился он по собственному желанию, утверждают в ведомстве.

«Он написал заявление по собственному желанию. По одной из версий, господин Храпков намерен вернуться в Пермь», — пишет «Коммерсант».

Алексей Храпков уехал из Перми в Москву в 2012 году, получив должность в Минэнерго РФ. В 2021 году он устроился в Минэкономразвития РФ. 

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Алексей Храпков, ранее возглавлявший министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, покинул кресло директора департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ в Минэкономразвития РФ. Уволился он по собственному желанию, утверждают в ведомстве. «Он написал заявление по собственному желанию. По одной из версий, господин Храпков намерен вернуться в Пермь», — пишет «Коммерсант». Алексей Храпков уехал из Перми в Москву в 2012 году, получив должность в Минэнерго РФ. В 2021 году он устроился в Минэкономразвития РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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