В Тюмени на четыре дня перекроют одну из улиц. Схема

В Тюмени с 9 по 12 августа перекроют проезд по улице Воровского
© Служба новостей «URA.RU»
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На перекрытом участке будут ремонтировать сети
На перекрытом участке будут ремонтировать сети Фото:

В Тюмени с 9 по 12 августа закроют проезд по улице Воровского. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«На четыре дня перекроют движение по улице Воровского. В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети с 9 по 12 августа там будет прекращено движение транспортных средств, ориентир — район улицы Республики», — рассказали в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут. Объехать ограничение можно будет по улицам Энергетиков и Республики.

Участок будет закрыт для проезда с 9 по 12 августа
Участок будет закрыт для проезда с 9 по 12 августа
Фото:

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В Тюмени с 9 по 12 августа закроют проезд по улице Воровского. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «На четыре дня перекроют движение по улице Воровского. В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети с 9 по 12 августа там будет прекращено движение транспортных средств, ориентир — район улицы Республики», — рассказали в мэрии. Водителей просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут. Объехать ограничение можно будет по улицам Энергетиков и Республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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