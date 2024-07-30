На перекрытом участке будут ремонтировать сети
В Тюмени с 9 по 12 августа закроют проезд по улице Воровского. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«На четыре дня перекроют движение по улице Воровского. В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети с 9 по 12 августа там будет прекращено движение транспортных средств, ориентир — район улицы Республики», — рассказали в мэрии.
Водителей просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут. Объехать ограничение можно будет по улицам Энергетиков и Республики.
Участок будет закрыт для проезда с 9 по 12 августа
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