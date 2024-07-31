31 июля 2024

Участник СВО научил пермяков штурмовать «вражеские» укрепления. Видео

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Обучение пермяков проводил боец, прошедший СВО Фото:

В Перми прошел курс, на котором желающие смогли научиться штурму «вражеские» блиндажи. Занятия проводил опытный инструктор Даниил с позывным «Базальт», принимавший участие в спецоперации. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта «Технология выживания».

«Курс по тактике малых групп провел инструктор с позывным „Базальт“. Также участие принимало сообщество „Ветеранский резерв“, предоставившее место для проведения занятия. Одно из показанных упражнений — штурм опорника группой из шести человек», — рассказали представители проекта.

В апреле этого года «Базальт» уже приезжал в Пермский край, где провел для всех желающих курс по тактической медицине. Обучение проходило в Нытвенском округе, его посетили 13 человек.

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В Перми прошел курс, на котором желающие смогли научиться штурму «вражеские» блиндажи. Занятия проводил опытный инструктор Даниил с позывным «Базальт», принимавший участие в спецоперации. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта «Технология выживания». «Курс по тактике малых групп провел инструктор с позывным „Базальт“. Также участие принимало сообщество „Ветеранский резерв“, предоставившее место для проведения занятия. Одно из показанных упражнений — штурм опорника группой из шести человек», — рассказали представители проекта. В апреле этого года «Базальт» уже приезжал в Пермский край, где провел для всех желающих курс по тактической медицине. Обучение проходило в Нытвенском округе, его посетили 13 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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