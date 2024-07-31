Общество Участник СВО научил пермяков штурмовать «вражеские» укрепления. Видео 01 августа 2024 в 13:58 Размер текста - 17 + Обучение пермяков проводил боец, прошедший СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми прошел курс, на котором желающие смогли научиться штурму «вражеские» блиндажи. Занятия проводил опытный инструктор Даниил с позывным «Базальт», принимавший участие в спецоперации. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта «Технология выживания». «Курс по тактике малых групп провел инструктор с позывным „Базальт“. Также участие принимало сообщество „Ветеранский резерв“, предоставившее место для проведения занятия. Одно из показанных упражнений — штурм опорника группой из шести человек», — рассказали представители проекта. В апреле этого года «Базальт» уже приезжал в Пермский край, где провел для всех желающих курс по тактической медицине. Обучение проходило в Нытвенском округе, его посетили 13 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми прошел курс, на котором желающие смогли научиться штурму «вражеские» блиндажи. Занятия проводил опытный инструктор Даниил с позывным «Базальт», принимавший участие в спецоперации. Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта «Технология выживания». «Курс по тактике малых групп провел инструктор с позывным „Базальт“. Также участие принимало сообщество „Ветеранский резерв“, предоставившее место для проведения занятия. Одно из показанных упражнений — штурм опорника группой из шести человек», — рассказали представители проекта. В апреле этого года «Базальт» уже приезжал в Пермский край, где провел для всех желающих курс по тактической медицине. Обучение проходило в Нытвенском округе, его посетили 13 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям