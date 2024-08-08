08 августа 2024

В ЯНАО велосипедист попал под колеса легковушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедист с травмами госпитализирован
Велосипедист с травмами госпитализирован Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) вечером 8 августа в микрорайоне Советский водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста. По информации окружной Госавтоинспекции, пострадавший с травмами госпитализирован.

«08.08.2024 года, около 18 часов 36 минут, в районе д. 9/1А микрорайона Советский, города Новый Уренгой, водитель, управляя автомобилем ВАЗ совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель легковушки не убедился в безопасности проезда, что и стало причиной столкновения.

Водитель авто не убедился в безопасности проезда
Водитель авто не убедился в безопасности проезда
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) вечером 8 августа в микрорайоне Советский водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста. По информации окружной Госавтоинспекции, пострадавший с травмами госпитализирован. «08.08.2024 года, около 18 часов 36 минут, в районе д. 9/1А микрорайона Советский, города Новый Уренгой, водитель, управляя автомобилем ВАЗ совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель легковушки не убедился в безопасности проезда, что и стало причиной столкновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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