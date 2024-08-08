Велосипедист с травмами госпитализирован
В Новом Уренгое (ЯНАО) вечером 8 августа в микрорайоне Советский водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста. По информации окружной Госавтоинспекции, пострадавший с травмами госпитализирован.
«08.08.2024 года, около 18 часов 36 минут, в районе д. 9/1А микрорайона Советский, города Новый Уренгой, водитель, управляя автомобилем ВАЗ совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель легковушки не убедился в безопасности проезда, что и стало причиной столкновения.
Водитель авто не убедился в безопасности проезда
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