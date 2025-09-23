Шереметьево вернулось к штатному расписанию

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатному расписанию работы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В настоящее время аэропорт „Шереметьево“ работает в штатном режиме», — говорится в сообщении. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, вылеты осуществляются согласно очередности и готовности воздушных судов.
В настоящее время авиакомпании продолжают корректировать расписание полетов с учетом изменений, вызванных временными ограничениями. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями: статус рейса можно уточнить через колл-центры и официальные сайты авиаперевозчиков, а также на информационных табло самого аэропорта. По данным пресс-службы, в пассажирских терминалах сохраняется спокойная обстановка. С пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
Накануне вечером в аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. К полуночи ограничения начали постепенно снимать, а уже около часа ночи 23 сентября аэропорт полностью возобновил работу по стандартному расписанию. По факту массовых задержек рейсов в Шереметьево прокуратура начала проверку.
