В преддверии суда «Корпорация СТС» отчиталась, на что потратила 300 млрд рублей

Перед судом, который состоится 22 сентября, «Корпорация СТС» рассказала о своих основных инвестпроектах, реализованных за последние 20 лет. Информация опубликована на официальномсайте компании. Отмечается, что за все время корпорация инвестировала в проекты разного уровня сложности порядка 300 млрд рублей и реализовала несколько десятков проектов в электро- и теплоэнергетике, области обращения с отходами и сельском хозяйстве. О самых важных читайте в материале URA.RU.
Ранее Генпрокуратура РФ заявляла, что получение «Корпорацией СТС» объектов коммунальной инфраструктуры и дальнейшее лоббирование их интересов стало возможным благодаря их неформальным связям с руководством регионов. В самой компании с этим утверждением не согласны.
«Получение объектов энергетической инфраструктуры региона стало возможно ввиду строительства этих объектов в чистом поле, привлечения значительных объемов кредитов и огромной проделанной работе», — заявляют в корпорации.
Это находит подтверждение в презентации, опубликованной на сайте «Корпорации СТС». К примеру, проект ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» в Ноябрьске — «Ноябрьская ПГЭ», электростанция мощностью 122 МВт и 95 Гкал/ч, работающая при температуре минус 63 °C. Это первая электростанция в стране, построенная частным инвестором после реформирования российской электроэнергетики.
Другой проект «Интертехэлектро-Новая генерация», одобренный президентом РФ Владимиром Путиным, реализован в Кургане. Там в 2014 году в эксплуатацию была введена Курганская ТЭЦ-2. В итоге региональный энергодефицит удалось снизить на 40 %, а потребители бесперебойно получают тепло- и электроэнергию.
Одна из важнейших проблем, которую предстоит решать в России — это проблема утилизации отходов. К ее решению системно подошли в ООО «Тюменское экологическое объединение», начав с создания в 2018 году Тюменского мусоросортировочного завода. Благодаря ему и другим построенным ООО «ТЭО» объектам в Тобольске и Ишиме Тюменская область оказалась в лидерах в реформе обращения с ТКО.
Также в 2023 году введен в эксплуатацию экокластер в Краснотурьинске, а в мае 2025 — экокластерв Нижнем Тагиле, построенный «Облкоммунэнерго».
Еще один масштабный проект корпорации — это создание современного производства в «Курганском индустриальном парке» в 2016 году на базе бывшего завода «КЗКТ». Общая площадьпарка составляет 17,92 га, площадь зданий и сооружений превышает 57 тыс. кв. м.
С 2016 года работает «Курганский завод комплексных технологий». Оборудование производства «КЗКТ» установлено на ключевых проектах группы «Интертехэлектро», таких как Маяковская и Талаховская ТЭС, Полярная ГТЭС и Черногорская ТЭЦ, а, кроме того, обеспечивает надежное энергоснабжение удаленных населенных пунктов Ямала.
В 2019 году еще одним резидентом индустриального парка стал «Курганский завод энергетических технологий», который выпускает различные виды трубных изделий, они включеныв «Реестр российской промышленной продукции».
Обширные инвестиции предприятия «Корпорации СТС» осуществляют в развитие электросетевой инфраструктуры. «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) построили свыше 22 км линийэлектропередачи и трансформаторные распределительные подстанции. По постоянной схеме к электричеству подключены многоквартирные жилые дома, новая школа, детские сады. Также электричеством обеспечены крупные религиозные, культурные, медицинские, спортивные и торгово-развлекательные объекты города.
Кроме этого, СГЭС спонсировала проект по архитектурно-художественному оформлению автодороги «Сургут-Аэропорт» в 2022 году. А в 2023 завершила уникальный проект по возведениюзащитно-архитектурного ограждения протяженного коммунального объекта в центре Сургута.
АО «Облкоммунэнерго» реконструирует, ремонтирует и ведет новое строительство электрическихсетей. Более 6 млрд рублей вложила компания с 2016 года в рамках своей инвестиционной программы. Это привело к снижению аварийности и повысило надежность электроснабжения потребителей.
Ряд масштабных проектов на Ямале реализует «Ямалкоммунэнерго». Это электростанции в поселке Тазовский и селе Белоярск, котельные в городах Лабытнанги и Тарко-Сале, селе Красноселькуп, водопроводные очистные сооружения в Надыме.
Что касается АО «СУЭНКО», оно не только подарило городу легендарных мишек, ставших новогодним символом. Компания провела комплексную реконструкцию водоочистных сооружений Жуковской НФС Тобольска, где до реконструкции уровень износа оборудования превышал 70%. Также она реконструировала Соколовский водозабор, износ которого составлял 100% и реализовала еще ряд других важных проектов.
Один из ключевых инновационных проектов реализован в Нижневартовске. ХМАО уже не первый год борется с проблемой утилизации старых автомобильных покрышек. Для ее решения ООО «Комтрансавто» построило комплекс переработки автопокрышек и других видов пластиковых отходов путем пиролиза с последующим получением кондиционного дизельного топлива. Это уникальная технология, которая применяется в РФ впервые.
Кроме того «Корпорация СТС» реализует сельскохозяйственные проекты в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. В селах Сажино, Петелино и построены молочно-товарные фермы общей численность 3400 коров. Кроме этого ООО «Агро-Клевер» реконструировало Шадринский элеватор, представлявший в 2012 году руины и получивший второе рождение в 2020 году.
Отдельная миссия корпорации — сохранение культурного наследия. К примеру, это реставрация дома М.П. Флоринского в Екатеринбурге, усадьбы Ф.А. Переяславцева, где сейчас находится ЗАГС,дом городского главы И.И. Симанова, дом Е.С. Бородиной, усадьба М.Д. Блохиной, здание Земской школы и другие.
Подробнее с проектами «Корпорации СТС» можно ознакомиться в презентации, опубликованной на официальном сайте компании.
Ранее отмечалось, что «Корпорация СТС» ежегодно платит более 40 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней. Кроме того, она построила 10% современной российской генерации для сторонних заказчиков. В их числе электростанции для Форвард Энерго и Т Плюс, две электростанции в Калининградской области по заказу Интер РАО, а также электростанции в районах Крайнего Севера для компаний Роснефть, РусГидро, Русская Платина.
