Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на Генассамблее

Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи. Его речь запланирована на 9:50 по местному времени (16:50 мск), сообщает РИА Новости.
Ранее Марко Рубио уже высказывал критику в адрес ООН, отмечая, что организация не справляется с разрешением крупнейших мировых конфликтов, включая ситуацию на Украине, в секторе Газа и на Гаити. Он подчеркивал, что президент Трамп намерен поднять вопрос эффективности ООН на Генассамблее и призвать к переосмыслению ее роли, а также отмечал трудности в работе Совбеза из-за разногласий между постоянными членами.
