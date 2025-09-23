Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на Генассамблее

Трамп выступит на дебатах Генеральной Ассамблеи
Трамп выступит на дебатах Генеральной Ассамблеи

Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи. Его речь запланирована на 9:50 по местному времени (16:50 мск), сообщает РИА Новости.

Ранее Марко Рубио уже высказывал критику в адрес ООН, отмечая, что организация не справляется с разрешением крупнейших мировых конфликтов, включая ситуацию на Украине, в секторе Газа и на Гаити. Он подчеркивал, что президент Трамп намерен поднять вопрос эффективности ООН на Генассамблее и призвать к переосмыслению ее роли, а также отмечал трудности в работе Совбеза из-за разногласий между постоянными членами.

