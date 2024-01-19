Заслуженный коррупционер Челябинска: история взлета и краха Виктора Чернобровина

Что известно о предыстории уголовного дела главы челябинского ПФР Чернобровина

19 января 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Виктор Чернобровин, когда ему надевали наручники, заявил о «беспределе в стране» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России В Челябинске завершился резонансный процесс по делу о махинациях в областном отделении Пенсионного фонда России. Виновным во взятках суд признал одного из патриархов региональной политики, депутата шести созывов областного парламента Виктора Чернобровина и его зама в ПФР по хозяйственной части Рудольфа Зайцева. Первого отправили в колонию строгого режима на 16 лет, второго на 9,5 года — с гигантскими штрафами. Предыстория и подробности произошедшего — в материале URA.RU. Коррупционер с безупречной биографией Шесть созывов подряд Виктор Чернобровин (справа) был депутатом заксобрания Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Виктору Чернобровину 63 года. Он родился 30 сентября 1959 года в городе Медногорске Оренбургской области. Работать начал слесарем на Медногорском медносерном комбинате, в 1984 году окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института (ныне ЮУрГУ), и с 1987 года поступил мастером-механиком на Челябинский электрометаллургический комбинат. Активное продвижение «по профсоюзной линии» (Чернобровин дорос до председателя профкома) помогло сделать карьеру в 1990-х: с 1995 по 2011 год он был гендиректором и председателем Совета директоров ЧЭМК. Однако владельцев компании в этом качестве он несколько разочаровал, и Чернобровина «отправили в политику». Он депутатом в шести созывах областного заксобрания, а в 2001—2006 годах и зампредом ЗСО по промышленной политике. За время пребывания во власти успел стать доктором технических наук, профессором ЮУрГУ, лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники и кавалером Орденом Дружбы, орденом Русской православной церкви «Преподобного Сергия Радонежского» III степени. «Воля силы народа!» Задержание и последующий арест Виктора Чернобровина стали шоком даже для силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обычным же челябинцам он запомнился нейролингвистическим слоганом «Воля силы народа!» на выборах в Госдуму 1999 года. Текст на плакатах действительно цеплял взгляд и «застревал» в голове, но вызывал сильнейшее раздражение избирателей, пытавшихся вникнуть в его суть. Выборы Чернобровин проиграл. А из человеческих слабостей — увлечением радиоспортом. Если к значимости и авторству его научных трудов и званий есть вопросы, то заслуженным мастером спорта РФ, четырехкратным чемпионом мира по радиоспорту на коротких волнах и обладателем рекорда Азии по радиоспорту он стал сам. Пусть и во многом благодаря тому, что мог позволить себе тратиться на аппаратур высокого класса. В соревнованиях радиоспортсменов Чернобровин участвовал, даже находясь под арестом — добившись специального разрешения у силовиков. А еще Виктор Павлович умеет играть на саксофоне. Главный пенсионер Южного Урала Легче всего отделался Александр Орехов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2006 году Чернобровин получил не самую хлопотную, но вполне значимую и высокооплачиваемую должность управляющего областным отделением Пенсионного фонда. Последнее яркое высказывание прозвучало в 2009 году. После пресс-конференции управляющий произнес в спину представителям СМИ, которые уже почти все покинули зал: «Что касается журналистов: им надо выучить русский язык, научиться нормально писать, нормальную одежду одеть, а потом лезть в кино, телевидение, в газеты. Их уже настолько много… И пишут неизвестно что. А газеты, ТВ-каналы— это все от лукавого!» Зачем это прозвучало, так и осталось непонятным. Скандал замяли, а в 2020 году Чернобровин решил не баллотироваться в депутаты областного парламента. Никто особо не сомневался, что он решил пожить для себя, не растрачиваясь на бессмысленную уже политическую и общественную активность. И, завершив карьеру в Пенсионном фонде, из него и уйдет на пенсию — с почетом и всеми положенными атрибутами. Фиаско патриарха Рудольф Зайцев остался с бывшим шефом до конца. И, возможно, пожалел об этом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Серия оперативно-следственных действий, начавшаяся в ведомстве патриарха челябинской политики, была неожиданной для всех. Как намекали источники URA.RU, для силовиков тоже: просто пойманный на каком-то мелком прегрешении руководитель одной из охранных фирм «откупился» от правоохранителей куда более значимой информацией о коррупции в ПФР. Серия задержаний по делу о взятках началась 12 июля 2021 года. Тогда на допрос увезли зама главы фонда Александра Орехова. Через неделю силовики задержали в Калининграде начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева. Они оба сначала признали вину и дали показания на своего шефа. В отделении ПФР в это время отбивались от запросов СМИ, утверждая, что в кабинете самого Чернобровина никаких обысков не было. И так до 22 июля, когда управляющего задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Никто из приговоренных за коррупцию челябинцев не получал такого срока, как Виктор Чернобровин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По версии следствия, он принял более 26 млн рублей от частной охранной фирмы взамен на заключение договоров на охрану подразделений фонда. Дело обрастало все новыми эпизодами: в нем появился полученный Чернобровиным в качестве подношения катер, информация о закупках по завышенной цене двух здания для нужд ПФР. На имущество обвиняемых, в том числе на денежные средства, недвижимость, автомобили, часы, музыкальные инструменты, ружья на сумму свыше 100 млн рублей наложили арест. Развязка дела Зайцев в ходе расследования отказался от ранее данных показаний, заявил о своей невиновности и оказался на скамье подсудимых вместе с шефом. Орехов, заключивший сделку со следствием, этого не сделал — и получил минимальное наказание в виде четырех лет колонии. Почему-то он искренне считал, что это слишком много, и даже подвел под арест адвоката, который не сумел добиться его освобождения. Выглядело это черной неблагодарностью, если посмотреть на требования гособвинения применительно к его подельникам: для Чернобровина 16 лет колонии строгого режима и штраф в 210 млн рублей, для Зайцева — 13 лет и 85,5 млн рублей штрафа. На оглашении приговора адвокаты (в центре фото) выглядели еще более ошеломленными, чем их подзащитные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU И вот 19 января Центральный районный суд Челябинска огласил приговор: Чернобровин получил 16 лет колонии строгого режима и штраф в 400 млн рублей, Зайцев — 9,5 года строгого режима и штраф в 139,7 млн рублей. Судя по выражениям лиц, вердикт произвел шоковое действие и для осужденных, и для их адвокатов. Особенно на фоне куда более мягкого наказания для бывшего первого замминистра экономики области Антона Бахаева, назначенного тем же судьей Алексеем Акаташевым несколькими днями раньше. Чернобровин, когда ему надевали наручники, сумел лишь сказать что-то о «беспределе, творящемся в стране». Адвокаты уже заявили, что обязательно оспорят вердикт. Но это будет уже совсем другая история. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске завершился резонансный процесс по делу о махинациях в областном отделении Пенсионного фонда России. Виновным во взятках суд признал одного из патриархов региональной политики, депутата шести созывов областного парламента Виктора Чернобровина и его зама в ПФР по хозяйственной части Рудольфа Зайцева. Первого отправили в колонию строгого режима на 16 лет, второго на 9,5 года — с гигантскими штрафами. Предыстория и подробности произошедшего — в материале URA.RU. Коррупционер с безупречной биографией Виктору Чернобровину 63 года. Он родился 30 сентября 1959 года в городе Медногорске Оренбургской области. Работать начал слесарем на Медногорском медносерном комбинате, в 1984 году окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института (ныне ЮУрГУ), и с 1987 года поступил мастером-механиком на Челябинский электрометаллургический комбинат. Активное продвижение «по профсоюзной линии» (Чернобровин дорос до председателя профкома) помогло сделать карьеру в 1990-х: с 1995 по 2011 год он был гендиректором и председателем Совета директоров ЧЭМК. Однако владельцев компании в этом качестве он несколько разочаровал, и Чернобровина «отправили в политику». Он депутатом в шести созывах областного заксобрания, а в 2001—2006 годах и зампредом ЗСО по промышленной политике. За время пребывания во власти успел стать доктором технических наук, профессором ЮУрГУ, лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники и кавалером Орденом Дружбы, орденом Русской православной церкви «Преподобного Сергия Радонежского» III степени. «Воля силы народа!» Обычным же челябинцам он запомнился нейролингвистическим слоганом «Воля силы народа!» на выборах в Госдуму 1999 года. Текст на плакатах действительно цеплял взгляд и «застревал» в голове, но вызывал сильнейшее раздражение избирателей, пытавшихся вникнуть в его суть. Выборы Чернобровин проиграл. А из человеческих слабостей — увлечением радиоспортом. Если к значимости и авторству его научных трудов и званий есть вопросы, то заслуженным мастером спорта РФ, четырехкратным чемпионом мира по радиоспорту на коротких волнах и обладателем рекорда Азии по радиоспорту он стал сам. Пусть и во многом благодаря тому, что мог позволить себе тратиться на аппаратур высокого класса. В соревнованиях радиоспортсменов Чернобровин участвовал, даже находясь под арестом — добившись специального разрешения у силовиков. А еще Виктор Павлович умеет играть на саксофоне. Главный пенсионер Южного Урала В 2006 году Чернобровин получил не самую хлопотную, но вполне значимую и высокооплачиваемую должность управляющего областным отделением Пенсионного фонда. Последнее яркое высказывание прозвучало в 2009 году. После пресс-конференции управляющий произнес в спину представителям СМИ, которые уже почти все покинули зал: «Что касается журналистов: им надо выучить русский язык, научиться нормально писать, нормальную одежду одеть, а потом лезть в кино, телевидение, в газеты. Их уже настолько много… И пишут неизвестно что. А газеты, ТВ-каналы— это все от лукавого!» Зачем это прозвучало, так и осталось непонятным. Скандал замяли, а в 2020 году Чернобровин решил не баллотироваться в депутаты областного парламента. Никто особо не сомневался, что он решил пожить для себя, не растрачиваясь на бессмысленную уже политическую и общественную активность. И, завершив карьеру в Пенсионном фонде, из него и уйдет на пенсию — с почетом и всеми положенными атрибутами. Фиаско патриарха Серия оперативно-следственных действий, начавшаяся в ведомстве патриарха челябинской политики, была неожиданной для всех. Как намекали источники URA.RU, для силовиков тоже: просто пойманный на каком-то мелком прегрешении руководитель одной из охранных фирм «откупился» от правоохранителей куда более значимой информацией о коррупции в ПФР. Серия задержаний по делу о взятках началась 12 июля 2021 года. Тогда на допрос увезли зама главы фонда Александра Орехова. Через неделю силовики задержали в Калининграде начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева. Они оба сначала признали вину и дали показания на своего шефа. В отделении ПФР в это время отбивались от запросов СМИ, утверждая, что в кабинете самого Чернобровина никаких обысков не было. И так до 22 июля, когда управляющего задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он принял более 26 млн рублей от частной охранной фирмы взамен на заключение договоров на охрану подразделений фонда. Дело обрастало все новыми эпизодами: в нем появился полученный Чернобровиным в качестве подношения катер, информация о закупках по завышенной цене двух здания для нужд ПФР. На имущество обвиняемых, в том числе на денежные средства, недвижимость, автомобили, часы, музыкальные инструменты, ружья на сумму свыше 100 млн рублей наложили арест. Развязка дела Зайцев в ходе расследования отказался от ранее данных показаний, заявил о своей невиновности и оказался на скамье подсудимых вместе с шефом. Орехов, заключивший сделку со следствием, этого не сделал — и получил минимальное наказание в виде четырех лет колонии. Почему-то он искренне считал, что это слишком много, и даже подвел под арест адвоката, который не сумел добиться его освобождения. Выглядело это черной неблагодарностью, если посмотреть на требования гособвинения применительно к его подельникам: для Чернобровина 16 лет колонии строгого режима и штраф в 210 млн рублей, для Зайцева — 13 лет и 85,5 млн рублей штрафа. И вот 19 января Центральный районный суд Челябинска огласил приговор: Чернобровин получил 16 лет колонии строгого режима и штраф в 400 млн рублей, Зайцев — 9,5 года строгого режима и штраф в 139,7 млн рублей. Судя по выражениям лиц, вердикт произвел шоковое действие и для осужденных, и для их адвокатов. Особенно на фоне куда более мягкого наказания для бывшего первого замминистра экономики области Антона Бахаева, назначенного тем же судьей Алексеем Акаташевым несколькими днями раньше. Чернобровин, когда ему надевали наручники, сумел лишь сказать что-то о «беспределе, творящемся в стране». Адвокаты уже заявили, что обязательно оспорят вердикт. Но это будет уже совсем другая история.