22 сентября 2025

В ЯНАО на дорожной развязке произошло серьезное ДТП. Фото

В Новом Уренгое перевернулись несколько машин на дорожной развязке
ДТП произошло на Солнечной развязке
ДТП произошло на Солнечной развязке Фото:

В Новом Уренгое на Солнечной развязке вечером 22 сентября произошла массовая авария: известно, что перевернулись две машины. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера. Новости Нового Уренгоя». 

«На Солнечной развязке произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, перевернулись две машины», — указано в сообщении источника. Информация о пострадавших и причинах аварии пока отсутствует, подробности инцидента уточняются.

URA.RU направило запрос в ГИБДД ЯНАО для получения комментария. Ответ ожидается.

