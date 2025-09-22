ДТП произошло на Солнечной развязке
В Новом Уренгое на Солнечной развязке вечером 22 сентября произошла массовая авария: известно, что перевернулись две машины. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера. Новости Нового Уренгоя».
«На Солнечной развязке произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, перевернулись две машины», — указано в сообщении источника. Информация о пострадавших и причинах аварии пока отсутствует, подробности инцидента уточняются.
URA.RU направило запрос в ГИБДД ЯНАО для получения комментария. Ответ ожидается.
