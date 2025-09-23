Россия призвала ООН отказаться от политики двойных стандартов и объективно реагировать на нарушения прав человека. Об этом заявил представитель РФ на сессии Совета по правам человека организации.
В российской делегации подчеркнули, что вопиющие факты нарушений фиксируются на Украине, в Молдавии и странах Евросоюза. «Призываем отказаться от двойных стандартов и начать наконец объективно реагировать на вопиющие факты нарушений прав человека, включая русофобию, на Украине, в Молдавии, а также других странах ЕС, в Великобритании и других государствах „коллективного Запада“», — сказал представитель РФ.
Отдельное внимание Москва обратила на ситуацию в Прибалтике. По словам российского постпреда, там «зашкаливает уровень русофобии и дискриминации русского и русскоязычного населения». Он отметил, что проводится репрессивная миграционная политика, цель которой фактически заключается в изгнании всех русских.
