14 августа 2024

В мэрии Перми появился новый главный архитектор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание областнои думы, папка с бумагами
Сергей Карасев работает в департаменте градостроительства и архитектуры с 2011 года Фото:

В мэрии Перми назначен исполняющий обязанности главного архитектора краевой столицы. Им стал Сергей Карасев, который сменил ушедшего из администрации города в июне Дмитрия Лапшина.

«Исполняющим обязанности первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора Перми назначен Сергей Карасев. Он работает в департаменте с 2011 года и возглавляет там управление строительства и городского дизайна», — пишет «Коммерсант-Пермь».

Занимавший пост главного архитектора Перми Дмитрий Лапшин уволился из мэрии в конце июня. Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио А. С. Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае П. И. Преображенскому и князю Михаилу Романову.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мэрии Перми назначен исполняющий обязанности главного архитектора краевой столицы. Им стал Сергей Карасев, который сменил ушедшего из администрации города в июне Дмитрия Лапшина. «Исполняющим обязанности первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора Перми назначен Сергей Карасев. Он работает в департаменте с 2011 года и возглавляет там управление строительства и городского дизайна», — пишет «Коммерсант-Пермь». Занимавший пост главного архитектора Перми Дмитрий Лапшин уволился из мэрии в конце июня. Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио А. С. Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае П. И. Преображенскому и князю Михаилу Романову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...