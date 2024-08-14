В мэрии Перми появился новый главный архитектор

В мэрии Перми назначен исполняющий обязанности главного архитектора краевой столицы. Им стал Сергей Карасев, который сменил ушедшего из администрации города в июне Дмитрия Лапшина.
«Исполняющим обязанности первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора Перми назначен Сергей Карасев. Он работает в департаменте с 2011 года и возглавляет там управление строительства и городского дизайна», — пишет «Коммерсант-Пермь».
Занимавший пост главного архитектора Перми Дмитрий Лапшин уволился из мэрии в конце июня. Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио А. С. Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае П. И. Преображенскому и князю Михаилу Романову.
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В мэрии Перми назначен исполняющий обязанности главного архитектора краевой столицы. Им стал Сергей Карасев, который сменил ушедшего из администрации города в июне Дмитрия Лапшина. «Исполняющим обязанности первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора Перми назначен Сергей Карасев. Он работает в департаменте с 2011 года и возглавляет там управление строительства и городского дизайна», — пишет «Коммерсант-Пермь». Занимавший пост главного архитектора Перми Дмитрий Лапшин уволился из мэрии в конце июня. Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио А. С. Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае П. И. Преображенскому и князю Михаилу Романову.