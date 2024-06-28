Главный архитектор Перми Лапшин покинул должность

29 июня 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Последний рабочий день у Дмитрия Лапшина был 28 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин покинул должность. 28 июня у него был последний рабочий день, сообщили в мэрии. «Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин ушел с должности. Последний рабочий день у него был 28 июня», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на мэрию. Лапшин работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 он был исполняющим обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, позже став главой этого подразделения администрации. Со временем Дмитрий Лапшин получил должность главного архитектора Перми. Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио А. С. Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае П. И. Преображенскому и князю Михаилу Романову. Также он является обладателем медали Союза архитекторов России «За высокий профессионализм в архитектуре» имени А. В. Щусева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин покинул должность. 28 июня у него был последний рабочий день, сообщили в мэрии. «Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин ушел с должности. Последний рабочий день у него был 28 июня», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на мэрию. Лапшин работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 он был исполняющим обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, позже став главой этого подразделения администрации. Со временем Дмитрий Лапшин получил должность главного архитектора Перми. Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио А. С. Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае П. И. Преображенскому и князю Михаилу Романову. Также он является обладателем медали Союза архитекторов России «За высокий профессионализм в архитектуре» имени А. В. Щусева.