28 июня 2024

Главный архитектор Перми Лапшин покинул должность

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Последний рабочий день у Дмитрия Лапшина был 28 июня (архивное фото) Фото:

Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин покинул должность. 28 июня у него был последний рабочий день, сообщили в мэрии.

«Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин ушел с должности. Последний рабочий день у него был 28 июня», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на мэрию.

Лапшин работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 он был исполняющим обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, позже став главой этого подразделения администрации. Со временем Дмитрий Лапшин получил должность главного архитектора Перми.

Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио А. С. Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае П. И. Преображенскому и князю Михаилу Романову. Также он является обладателем медали Союза архитекторов России «За высокий профессионализм в архитектуре» имени А. В. Щусева.

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Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин покинул должность. 28 июня у него был последний рабочий день, сообщили в мэрии. «Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин ушел с должности. Последний рабочий день у него был 28 июня», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на мэрию. Лапшин работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 он был исполняющим обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, позже став главой этого подразделения администрации. Со временем Дмитрий Лапшин получил должность главного архитектора Перми. Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио А. С. Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае П. И. Преображенскому и князю Михаилу Романову. Также он является обладателем медали Союза архитекторов России «За высокий профессионализм в архитектуре» имени А. В. Щусева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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