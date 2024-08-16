В курганских округах после разлива рек открыто движение по двум дорогам

16 августа 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Дороги были закрыты из-за разлива рек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Шумихинском и Белозерском округах Курганской области сняты ограничения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Запрет на движение автомобилей вводился из-за разлива рек. «В связи с частичным устранением паводка частично снят запрет на движение автомобилей. Движение транспорта открыто на дорогах „Подъезд к г. Тюмень“ — Рычково — Иковское (восьмой километр) в Белозерском округе и „Иртыш“ — Кипель — Горшково (19-20 километр) в Шумихинском округе», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент запрет продолжает действовать на нескольких участках. Запрещено движение по дорогам Мостовское — Духовка (четвертый километр) в Шатровском округе, «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (121-124 километр) в Целинном округе и по мосту через реку Тобол в селе Утятское в Притобольном округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шумихинском и Белозерском округах Курганской области сняты ограничения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Запрет на движение автомобилей вводился из-за разлива рек. «В связи с частичным устранением паводка частично снят запрет на движение автомобилей. Движение транспорта открыто на дорогах „Подъезд к г. Тюмень“ — Рычково — Иковское (восьмой километр) в Белозерском округе и „Иртыш“ — Кипель — Горшково (19-20 километр) в Шумихинском округе», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент запрет продолжает действовать на нескольких участках. Запрещено движение по дорогам Мостовское — Духовка (четвертый километр) в Шатровском округе, «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (121-124 километр) в Целинном округе и по мосту через реку Тобол в селе Утятское в Притобольном округе.