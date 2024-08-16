В курганских округах после разлива рек открыто движение по двум дорогам

В Шумихинском и Белозерском округах Курганской области сняты ограничения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Запрет на движение автомобилей вводился из-за разлива рек.
«В связи с частичным устранением паводка частично снят запрет на движение автомобилей. Движение транспорта открыто на дорогах „Подъезд к г. Тюмень“ — Рычково — Иковское (восьмой километр) в Белозерском округе и „Иртыш“ — Кипель — Горшково (19-20 километр) в Шумихинском округе», — сообщили в telegram-канале ведомства.
На данный момент запрет продолжает действовать на нескольких участках. Запрещено движение по дорогам Мостовское — Духовка (четвертый километр) в Шатровском округе, «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (121-124 километр) в Целинном округе и по мосту через реку Тобол в селе Утятское в Притобольном округе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Шумихинском и Белозерском округах Курганской области сняты ограничения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Запрет на движение автомобилей вводился из-за разлива рек. «В связи с частичным устранением паводка частично снят запрет на движение автомобилей. Движение транспорта открыто на дорогах „Подъезд к г. Тюмень“ — Рычково — Иковское (восьмой километр) в Белозерском округе и „Иртыш“ — Кипель — Горшково (19-20 километр) в Шумихинском округе», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент запрет продолжает действовать на нескольких участках. Запрещено движение по дорогам Мостовское — Духовка (четвертый километр) в Шатровском округе, «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (121-124 километр) в Целинном округе и по мосту через реку Тобол в селе Утятское в Притобольном округе.