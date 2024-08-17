17 августа 2024
16 августа 2024

Курган ждет генеральная уборка улиц на 424,5 миллиона рублей: что обновят и почистят

Курганские власти потратят на уборку улиц 424,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За 424,5 миллиона рублей подрядчик должен очищать дороги и улицы Кургана от снега Фото:

На уборку улиц и дорог Кургана власти потратят 424,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию улиц и дорог Кургана. Начальная цена: 424 567 313 рублей», — указано в карточке.

В техническом задании указано, что эти средства пойдут на обработку дорог противогололедными материалами, расчистку заездных карманов, перекрестков, остановок от снега механической щеткой и автогрейдером. Также подрядчик должен будет сгребать снег автогрейдером, очищать обочины, удалять снежный вал, расчищать проезды, заделывать выбоины в асфальте и вывозить снег.

В летний период в обязанности поставщика будут входить подметание, мойка и полив проезжей части, очистка дорог от грязи, ремонт грунтовых дорог и обочин, выкашивание травы. Также он должен ремонтировать дороги, убирать мусор, обслуживать коллекторы ливневой канализации, вывозить трупы животных.

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На уборку улиц и дорог Кургана власти потратят 424,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию улиц и дорог Кургана. Начальная цена: 424 567 313 рублей», — указано в карточке. В техническом задании указано, что эти средства пойдут на обработку дорог противогололедными материалами, расчистку заездных карманов, перекрестков, остановок от снега механической щеткой и автогрейдером. Также подрядчик должен будет сгребать снег автогрейдером, очищать обочины, удалять снежный вал, расчищать проезды, заделывать выбоины в асфальте и вывозить снег. В летний период в обязанности поставщика будут входить подметание, мойка и полив проезжей части, очистка дорог от грязи, ремонт грунтовых дорог и обочин, выкашивание травы. Также он должен ремонтировать дороги, убирать мусор, обслуживать коллекторы ливневой канализации, вывозить трупы животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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