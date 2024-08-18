Курганские власти устроили конкурс штукатуров в строящейся больнице

19 августа 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Лучший штукатур-маляр получит губернаторский грант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На строительной площадке филиала Курганской областной больницы состоялся конкурс «Лучший строитель Курганской области» среди штукатуров-маляров. Победитель получит губернаторский грант в честь Дня города. Об этом сообщается в посте официального telegram-канала департамента строительства и ЖКХ Курганской области. «В строящемся филиале Курганской областной больницы прошел II этап конкурса „Лучший строитель Курганской области“ в номинации „Штукатур-маляр“. Среди участников выбирали лучших в своей профессии. Победитель получит грант губернатора на День города», — указано в посте департамента. Конкурсные испытания начались с тестирования теоретических знаний участников, за которым последовали практические задания по нанесению штукатурки на кирпичную стену. Лучшие мастера были отмечены дипломами, фирменными сумками и футболками, а также сертификатами в строительный магазин. Ранее URA.RU писало, что курганские власти озвучили, что в регионе стартовал масштабный ремонт больниц. Ежегодно на эти цели правительство выделяет от 160 до 200 млн рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На строительной площадке филиала Курганской областной больницы состоялся конкурс «Лучший строитель Курганской области» среди штукатуров-маляров. Победитель получит губернаторский грант в честь Дня города. Об этом сообщается в посте официального telegram-канала департамента строительства и ЖКХ Курганской области. «В строящемся филиале Курганской областной больницы прошел II этап конкурса „Лучший строитель Курганской области“ в номинации „Штукатур-маляр“. Среди участников выбирали лучших в своей профессии. Победитель получит грант губернатора на День города», — указано в посте департамента. Конкурсные испытания начались с тестирования теоретических знаний участников, за которым последовали практические задания по нанесению штукатурки на кирпичную стену. Лучшие мастера были отмечены дипломами, фирменными сумками и футболками, а также сертификатами в строительный магазин. Ранее URA.RU писало, что курганские власти озвучили, что в регионе стартовал масштабный ремонт больниц. Ежегодно на эти цели правительство выделяет от 160 до 200 млн рублей