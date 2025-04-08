08 апреля 2025

В Кургане мужчина не удержался на балконе и рухнул вниз с пятого этажа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина упал с пятого этажа
Мужчина упал с пятого этажа Фото:

В Заозерном районе Кургана мужчина выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщается в социальных сетях.

«На видео с камеры домофона видно как человек сначала вылазит из окна балкона, пытаясь, видимо, перелезть на этаж ниже. Но затем, не сумев удержаться, срывается и падает на землю», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается, что в этот вечер во дворе дома были замечены машины скорой помощи и органов полиции.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается. 

Обновление от 23:15. По данным пресс-службы СУ СК России по Курганской области мужчина скончался. По факту смерти следственными органами организована и проводится доследственная проверка. 

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В Заозерном районе Кургана мужчина выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщается в социальных сетях. «На видео с камеры домофона видно как человек сначала вылазит из окна балкона, пытаясь, видимо, перелезть на этаж ниже. Но затем, не сумев удержаться, срывается и падает на землю», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается, что в этот вечер во дворе дома были замечены машины скорой помощи и органов полиции. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается.  Обновление от 23:15. По данным пресс-службы СУ СК России по Курганской области мужчина скончался. По факту смерти следственными органами организована и проводится доследственная проверка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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