В Заозерном районе Кургана мужчина выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщается в социальных сетях.
«На видео с камеры домофона видно как человек сначала вылазит из окна балкона, пытаясь, видимо, перелезть на этаж ниже. Но затем, не сумев удержаться, срывается и падает на землю», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается, что в этот вечер во дворе дома были замечены машины скорой помощи и органов полиции.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается.
Обновление от 23:15. По данным пресс-службы СУ СК России по Курганской области мужчина скончался. По факту смерти следственными органами организована и проводится доследственная проверка.
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